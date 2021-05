David Rubenstein dit que les crypto-monnaies comme le Bitcoin sont «  là pour rester  »

Le titan milliardaire du private equity David Rubenstein a déclaré jeudi à CNBC qu’il pensait que les crypto-monnaies continueraient à faire partie du paysage financier dans les années à venir, rejetant les inquiétudes selon lesquelles la classe d’actifs en plein essor est une mode destinée à disparaître.

Dans une interview sur « Squawk Box », Rubenstein a déclaré qu’il était personnellement investi dans les entreprises qui facilitent le trading crypto, mais pas directement les jetons numériques. « Je l’ai fait, en partie, parce que je pense que c’est là pour rester. La crypto-monnaie ne disparaît pas, tout comme l’or ne disparaît pas », a déclaré le co-fondateur et coprésident du groupe Carlyle, ajoutant que certains investisseurs considèrent le bitcoin comme un substitut à l’or.

Les commentaires de Rubenstein jeudi sont intervenus un jour après une journée extrêmement volatile pour Bitcoin, la plus grande crypto-monnaie au monde en termes de capitalisation boursière, et une foule d’autres actifs numériques. L’ensemble du marché de la crypto a vu des centaines de milliards de dollars de valeur effacée après que le bitcoin ait plongé de plus de 30% à son point le plus bas mercredi à environ 30000 dollars par jeton. Bitcoin a par la suite récupéré certaines de ces pertes et a repris plus de 41000 dollars jeudi.

« Il a ses hauts et ses bas, et hier n’a pas été une bonne journée », a déclaré Rubenstein, faisant référence à l’effondrement de mercredi. « Mais c’est vrai pour tout ce qui est relativement nouveau, et je ne pense pas que vous allez voir quelque chose comme la crypto disparaître et disparaître. C’est ici. »

Anthony Scaramucci, fondateur du fonds spéculatif SkyBridge Capital, a partagé le point de vue de Rubenstein sur la volatilité, affirmant plus tard dans « Squawk Box » que la chute de Bitcoin mercredi n’était pas une anomalie historique. « Je pense que le marché haussier est intact pour le bitcoin. Si vous revenez sur les différentes diapositives du bitcoin au cours des 12 dernières années, cela est cohérent avec ces diapositives », a déclaré Scaramucci.

Certaines personnes restent sceptiques à l’égard du bitcoin, alors même que Rubenstein et une série d’autres investisseurs de haut niveau vantent sa viabilité à long terme. Par exemple, le vice-président de Berkshire Hathaway, Charlie Munger, a déclaré plus tôt ce mois-ci que «le putain de développement» du bitcoin est «dégoûtant et contraire aux intérêts de la civilisation».

Rubenstein a déclaré que, que les gens pensent que le bitcoin et les crypto-monnaies sont «bons ou mauvais», il est clair qu’il existe un appétit pour une alternative au système financier actuel. «C’est ici parce que les gens sur le marché veulent autre chose que les monnaies traditionnelles que nous avions», a-t-il déclaré.

« Si vous optez pour les crypto-monnaies, vous devez vous attendre à de grands hauts et bas et de grandes fluctuations. Si vous n’êtes pas préparé à cela, n’allez pas dans la crypto-monnaie », a ajouté Rubenstein, qui a cofondé Carlyle en 1987 après avoir servi dans le Jimmy. Administration Carter.

Pour les investisseurs en crypto, une question persistante est de savoir si le gouvernement américain intensifiera sa réglementation des actifs numériques. Le président de la Securities and Exchange Commission, Gary Gensler, qui est nouveau dans ce rôle, a déclaré à CNBC plus tôt ce mois-ci qu’il pensait « que nous avons besoin d’une plus grande protection des investisseurs » autour du bitcoin.

« Dans la mesure où quelque chose est une sécurité, la SEC a beaucoup d’autorité. Et beaucoup de jetons cryptographiques – je ne les appellerai pas des crypto-monnaies pour le moment – sont en effet des titres », a déclaré Gensler le 7 mai sur « Squawk Box. «

Rubenstein a pesé sur la perspective de plus de réglementation, affirmant que l’idée que « le gouvernement va être en mesure d’empêcher la crypto-monnaie d’être quelque chose que les investisseurs veulent est irréaliste à ce stade. »