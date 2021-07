David Roche explique pourquoi il est «trop risqué» de posséder des actions technologiques chinoises

Les tensions avec les États-Unis et leurs alliés signifient que la Chine « aura du mal à accéder au haut de gamme de choses comme les robots et au haut de gamme, en particulier, des semi-conducteurs », a déclaré Roche.

Dans le même temps, les régulateurs chinois ont intensifié leur contrôle sur certaines des plus grandes entreprises technologiques du pays, notamment le géant du commerce électronique Alibaba et l’application de covoiturage Didi. Roche a déclaré que la répression ajoute de l’incertitude et rend les entreprises, telles que celles du secteur de la technologie financière, moins rentables et moins attrayantes pour les investisseurs.