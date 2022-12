David Robinson, star de “Dog’s Most Wanted”, est mort à 50 ans

David Robinson, le “bras droit” de Dog the Bounty Hunter dans son émission “Dog’s Most Wanted”, est décédé mercredi. Il avait 50 ans.

Dog, dont le nom complet est Duane Chapman, a confirmé la mort de Robinson à Fox News Digital.

“Je suis choqué et attristé par le décès soudain de mon bras droit pendant de nombreuses années, David Robinson”, a déclaré Chapman. “Jusqu’à ce que nous nous revoyions, Frère.”

Les circonstances entourant la mort de Robinson ne sont toujours pas claires.

CORPS DE L’ACTEUR ‘GREEN BOOK’ FRANK VALLELONGA JR. TROUVÉ, UN HOMME ACCUSÉ D’AVOIR JETÉ SON CORPS

L’épouse de Robinson, Brooke, a annoncé sa mort sur Facebook. Le couple ne s’est marié que récemment en mai.

“Mon mari David John Robinson est décédé subitement chez nous le 30 novembre 2022. David était en très bonne santé et était en télétravail dans notre salle à manger à la maison lorsqu’il s’est effondré”, a écrit Brooke.

“Des manœuvres de sauvetage ont été tentées et des ambulanciers ont été appelés. David est mort dans mes bras.”

LA FEMME DE LA STAR JASON DAVID FRANK DE “POWER RANGERS” CONFIRME LA CAUSE DE LA MORT

Elle a ajouté: “Nous demandons à nouveau du temps et de l’espace pour pleurer le mari, le père, le frère et l’ami qui ont été perdus.”

Brooke a nié les informations circulant sur sa mort. “Les rumeurs de crise cardiaque et d’accident vasculaire cérébral ont déjà été écartées”, a-t-elle écrit.

Robinson laisse dans le deuil une fille, Teagan, et ses beaux-enfants, Taran et Gage.

L’ex-femme de Robinson, Rainy, a partagé une photo de David avec la légende “11/2/72 – 11/30/22”.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

Robinson a travaillé aux côtés de Chapman sur “Dog’s Most Wanted”, diffusé sur WGN en 2019, et s’est concentré sur Dog gérant à la fois sa carrière et le diagnostic de cancer de sa défunte épouse Beth.

Beth a perdu sa bataille contre le cancer de la gorge en juin 2019 à Hawaï. Elle avait 51 ans.

Robinson s’est spécialisé dans “l’aspect technique de la chasse. Il est difficile de se déconnecter de la technologie de nos jours et David s’en servira pour vous trouver !” selon son profil d’exposition.