David Raya: Tottenham s’approchera de Brentford pour les honoraires du gardien de but | Nouvelles du centre de transfert

Tottenham est intéressé par la signature du gardien David Raya et devrait approcher Brentford pour discuter d’une redevance.

Le patron de Brentford, Thomas Frank, a précédemment déclaré que Raya valait 40 millions de livres sterling, bien que les Spurs et Man Utd hésitent à payer ce montant.

Raya a encore un an sur son contrat et il est peu probable qu’il signe un nouveau contrat.

L’actuel numéro 1 de Tottenham, Hugo Lloris, a déclaré publiquement qu’il souhaitait partir pour un nouveau défi.

Si Tottenham peut conclure un accord pour Raya, les conditions personnelles ne devraient pas poser de problème.

Le manager de Brentford, Thomas Frank, pense qu’il est peu probable que Raya reste au club à la fin de son contrat après avoir rejeté deux offres améliorées et le valorise à plus de 40 millions de livres sterling sur le marché actuel.



Brentford a montré dans le passé qu’ils ne vendraient pas moins que leur valorisation d’un joueur et les Spurs l’ont découvert il y a deux ans lorsqu’ils se sont intéressés à Ollie Watkins avant qu’il ne rejoigne Aston Villa pour 33 millions de livres sterling.

Brentford a récemment signé Mark Flekken de Fribourg, mais ils sont prêts à entrer dans la saison avec trois gardiens de but – l’actuel n ° 2 Thomas Strakosha, Flekken et Raya – et à permettre à l’ancienne cible d’Arsenal de résilier son contrat.

Les Gunners voulaient signer Raya il y a trois ans, mais Brentford a refusé de le vendre alors qu’ils se galvanisaient pour une autre promotion, qui a réussi l’année suivante.

« J’espère qu’il restera pour toujours, mais il semble que cela pourrait être difficile avec la situation contractuelle », a déclaré Frank lorsqu’il a été interrogé sur ses chances de garder Raya.

« Il doit peser au moins 40 millions de livres sterling. S’il avait trois ans, ce serait 70 millions de livres sterling.

« Combien coûtait Kepa ? Il est au moins aussi bon que lui.

Analyse: De non-Ligue Southport à l’un des meilleurs de la Premier League

Sam Blitz de Sky Sports écrit :

Faire tourner les têtes est quelque chose que David Raya fait beaucoup. En fait, il le faisait le premier jour où il a tapé dans un ballon sur les côtes anglaises.

Après une seule séance d’entraînement dans son procès à Blackburn il y a 11 ans, le club a immédiatement décidé de signer le joueur alors âgé de 15 ans du club espagnol Cornella pour environ 10 000 £. Comme ce chiffre est humble maintenant.

Le gardien de but de Brentford est désormais évalué à 40 millions de livres sterling, selon son manager Thomas Frank. Les spéculations se multiplient quant à savoir si Raya, qui devrait entrer dans la dernière année de son contrat, sera ciblé par les soi-disant «Big Six» lors du mercato estival.

Lire la suite ici…!

