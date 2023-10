David Raya, prêté par Arsenal, taquine le transfert de la Liga – remettant en question l’avenir

Le gardien d’Arsenal, David Raya, a suggéré que son avenir pourrait bien appartenir à la Liga – bien qu’il n’ait rejoint les Gunners que cet été.

Le stoppeur espagnol Raya a été une signature surprenante pour Arsenal afin de rivaliser avec Aaron Ramsdale, qui n’avait montré aucun signe de mauvaise forme avant l’achat. Depuis qu’il a remplacé l’international anglais contre Everton le mois dernier, Raya a disputé tous les matches de Premier League et de Ligue des champions, au grand choc de certains.

Cependant, Raya n’a pas encore déménagé définitivement à l’Emirates Stadium. Les habitants du nord de Londres ont la possibilité de convertir l’accord en un accord à temps plein l’été prochain, après un prêt d’un an – mais maintenant, Raya a déjà suggéré que son avenir pourrait se situer loin de l’Angleterre.

Aaron Ramsdale a été écarté au profit de David Raya (Crédit image : Getty Images)

« Est-ce que j’aimerais jouer en Liga à l’avenir ? Oui, bien sûr », aurait déclaré Raya par le soleil. « Mais pour le moment, je suis à Arsenal. Je suis très heureux et nous verrons ce qui se passera dans les prochaines années.

« Je n’aime pas regarder vers l’avenir, mais la fin parfaite serait de remporter un titre avec Arsenal et d’être appelé en équipe nationale pour l’Euro. »

VIDÉO : Comment Arsenal a ENFIN battu Manchester City lors de son propre match

Bien qu’Arsenal ait la possibilité de signer Raya l’été prochain pour environ 30 millions de livres sterling, les Gunners pourraient faire face à une concurrence pour sa signature, car ils n’ont aucune obligation. Il est également possible qu’Arteta et co. Je connais le désir de Raya de jouer en Espagne, ne l’ayant jamais fait au niveau senior – il a rejoint les Blackburn Rovers à l’âge de 16 ans – et nous l’avons engagé dans ce contrat d’un an comme option à court terme, sachant qu’il pourrait pas rester.

Le Real Madrid fait partie de ces groupes qui pourraient être intéressés par le joueur de 28 ans. Thibaut Courtois est absent en raison d’une blessure à long terme, Kepa Arrizabalaga remplaçant actuellement le Belge.

Le Real Madrid pourrait-il remplacer Thibaut Courtois par David Raya ? (Crédit image : Getty Images)

Il semble cependant plus probable que Raya parle à plus long terme. L’Athlétisme a rapporté au cours de l’été que Raya avait conclu un accord de cinq ans – et devrait rejoindre Arsenal à la fin de son prêt.

Raya est valorisée à 32 M€ par Marché de transfert.

Plus d’histoires d’Arsenal

Declan Rice a a révélé en exclusivité à FourFourTwo pourquoi il a choisi de signer pour Arsenal cet été.

FFT a également rencontré l’ancienne star d’Arsenal, Aaron Ramsey, qui a expliqué pourquoi il avait refusé de rejoindre la Saudi Pro League en faveur de rejoindre Cardiff City.

Pendant ce temps, le capitaine d’Arsenal, Martin Odegaard, a déclaré que quitter le Real Madrid était la « meilleure décision » qu’il aurait pu prendre pour sa carrière.