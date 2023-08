David Raya: le gardien de but de Brentford déménage à Arsenal avec un prêt initial de 3 millions de livres sterling avec une option d’achat de 27 millions de livres sterling | Nouvelles du football

Arsenal a finalisé la signature du gardien de but de Brentford David Raya sur un premier contrat de prêt de 3 millions de livres sterling avec une option d’achat de 27 millions de livres sterling l’été prochain.

L’option de 27 millions de livres sterling pourrait devenir une obligation si certaines conditions sont remplies, principalement les apparences.

Le gardien espagnol, qui a signé pour 3 millions de livres sterling en provenance de Blackburn à l’été 2019, a également prolongé son contrat avec Brentford de deux ans, avec une option de club pour 12 mois supplémentaires.

Raya rejoint maintenant le département des gardiens de but des Gunners pour rivaliser avec l’actuel n ° 1 Aaron Ramsdale après que Matt Turner a effectué un transfert de 10 millions de livres sterling à Nottingham Forest la semaine dernière.

Le directeur sportif des Gunners, Edu, a déclaré: « Nous accueillons David dans le cadre d’un prêt d’une saison de Brentford. David est un gardien de but de grande qualité, qui a toujours joué à un niveau élevé avec Brentford en Premier League.

« Avec David qui nous rejoint, nous ajoutons de la qualité et de la profondeur à notre équipe afin que nous puissions performer au plus haut niveau possible dans toutes les compétitions. »

« La prolongation du contrat de Raya avec Brentford est une position de repli »

Raya a signé une prolongation de contrat de deux ans avec Brentford





Concernant la structure de l’accord, le directeur du football de Brentford, Phil Giles, a déclaré: « Je suis sûr que la première question que tous les fans de Brentford se poseront est de savoir pourquoi ce transfert a été structuré comme un prêt initial, Arsenal ayant la possibilité de le rendre permanent dans La réponse à cela est simplement que cela permet à cet accord d’être conclu plus rapidement entre les deux clubs, toutes les parties voulant en faire un transfert permanent dès que possible, chaque fois que cela pourrait être.

« La prolongation du contrat de David est une position de repli dans le cas où le transfert ne serait pas rendu permanent. Je ne m’attends pas à revoir David à Brentford, bien que si jamais cela se produisait, alors bien sûr l’opportunité de travailler avec un tel haut- gardien de but de classe jusqu’à deux ans de plus serait à bien des égards un bonus inattendu pour nous.

« David a été un magnifique gardien de but pour nous. Il mérite amplement son transfert dans un club de la Ligue des champions et la prochaine étape de sa carrière. À notre avis, il est l’un des meilleurs gardiens de but de la Premier League et se montrera comme l’un des le meilleur au monde dans les prochaines saisons. »

Raya a fait partie intégrante de l’équipe de Brentford au cours des dernières saisons, jouant dans les 38 matchs de Premier League la saison dernière.

Le joueur de 27 ans, qui a 20 clean sheets à son actif en 62 matchs de Premier League, a fait 161 apparitions dans toutes les compétitions pour les Bees et compte deux sélections pour l’Espagne.

Qui sera le premier choix – Raya ou Ramsdale ?

L'ancien gardien de but de Liverpool et de Tottenham, Brad Friedel, a examiné les statistiques des gardiens de but d'Aaron Ramsdale et David Raya ainsi que leurs forces et leurs faiblesses alors qu'Arsenal se déplaçait pour signer le gardien de but de Brentford.



La journaliste principale de Sky Sports News, Melissa Reddy :

« Il n’y aura pas de gardien de but automatique de premier choix à Arsenal lorsque l’accord pour David Raya sera finalisé, Mikel Arteta et Edu ayant conçu la stratégie de recrutement cet été pour assurer une plus grande concurrence pour les places de départ dans l’équipe.

« Il a été marqué comme un domaine qui pourrait consolider le statut du club en tant que prétendant sérieux au titre. Il a également été signalé comme un domaine dans lequel Arsenal a été considérablement faible au cours de l’histoire récente.

« La stratégie a été communiquée à la fois aux nouvelles recrues et aux joueurs existants de l’équipe – y compris Raya et Aaron Ramsdale. Cela peut également être vu dans le cas de Declan Rice et Thomas Partey. La perception externe était que le Ghanéen serait vendu après Arsenal. a terminé leur signature de record de club de Rice, mais cela était contraire au plan d’Arteta.

« Le manager a dit aux joueurs qu’il voulait qu’ils concourent au plus haut niveau entre eux à chaque poste s’ils s’attendent à remporter régulièrement des honneurs majeurs.

« Il est entendu que Ramsdale a accueilli le défi de rivaliser avec Raya et pense que cela poussera les deux gardiens à élever leur jeu. »

Pourquoi Arsenal a-t-il choisi Raya ?

L’entraîneur des gardiens d’Arsenal, Inaka Cana, est un élément clé de l’intérêt à long terme du club pour Raya.

Cana était auparavant l’entraîneur des gardiens de but à Brentford et a joué un rôle majeur dans la signature de Raya pour les Bees de Blackburn à l’été 2019.

Ils sont tous les deux nés à Barcelone et Cana a suivi les progrès de Raya depuis son passage en tant que jeune joueur à Cornella, une petite équipe basée dans la ville.

Raya a parlé avec enthousiasme de Cana à plusieurs reprises, en particulier au milieu de l’intérêt d’Arsenal pour lui à nouveau en 2021.

« Il m’a beaucoup aidé », a déclaré Raya. « C’est un personnage complètement différent sur le terrain, il est très travailleur, très dur, et je pense que tous les gardiens qui ont travaillé avec lui vous diront la même chose.

« Vous apprenez beaucoup, il vous met tout le temps sur vos gardes et il ne vous laisse jamais descendre d’un niveau. Il veut chaque exercice à 110%, vous ne pouvez pas aller à 80. Si vous allez à 80, vous ne pouvez pas rattraper, c’est impossible. »

Le couple serait resté ami malgré le déménagement de Cana à Arsenal en décembre 2019 après seulement six mois de collaboration étroite.

Cana et Arsenal sont censés croire que Raya correspond à la façon dont l’équipe de Mikel Arteta joue, en particulier avec sa capacité de passe jouée par l’arrière.

Le message de Ramsdale à Raya : Apportez-le

Image:

Raya sera en compétition avec Aaron Ramsdale





L’actuel n ° 1 d’Arsenal, Ramsdale, est le gardien régulier des buts depuis deux ans après avoir évincé Bernd Leno aux Emirats en 2021, mais risque de perdre sa place avec l’arrivée de Raya.

Ramsdale a dit ITV Sport lorsqu’on lui a posé des questions sur une nouvelle compétition dans les buts : « Allez-y. Vous savez que rien n’est facile dans le football, mais en même temps, vous devez avancer et vous adapter également.

« Je l’ai fait à d’autres personnes quand j’ai déménagé dans des clubs, donc je ne vais pas penser que cela ne m’arrivera jamais.

« Si ça arrive, ça arrive et ensuite nous nous battrons et nous ferons de l’autre la meilleure version de nous-mêmes parce que c’est aussi ce que le manager nous dit.

« Et je suis sûr que celui qui joue – moi, Matt [Turner]quel que soit celui qui entre – la déception individuelle disparaîtra et vous mettez l’équipe en premier et vous mettez également ce gardien de but en premier. »

Analyse: l’ascension de Raya de Southport hors Ligue à Arsenal

Aucun gardien n’a été plus utilisé – par ses coéquipiers et les joueurs adverses – la saison dernière.

Raya a affronté le plus de tirs, effectué le plus d’arrêts, réclamé le deuxième plus grand nombre de centres, effectué le plus de touches et effectué le plus de passes parmi tous les autres gardiens de but de haut niveau la saison dernière.

Mais ce que nous avons vu est une nette similitude entre la façon dont Arsenal et Brentford se développent depuis l’arrière, Cana travaillant avec les deux équipes. En fait, leurs trajectoires de coup de pied de but sont presque identiques.

Sky Sports s’est entretenu avec certains des anciens entraîneurs de Raya pour découvrir comment l’Espagnol est passé du club non membre de la Ligue Southport à la Premier League…

