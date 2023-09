David Raya entame un troisième match consécutif pour Arsenal alors qu’Aaron Ramsdale est à nouveau sur le banc

David Raya a été préféré à Aaron Ramsdale dans le but par le manager d’Arsenal Mikel Arteta pour le derby du nord de Londres dimanche contre Tottenham à l’Emirates Stadium.

Le gardien espagnol, initialement prêté par Brentford cet été, a fait sa première titularisation le week-end dernier contre Everton et a été conservé dans l’équipe pour la victoire 4-0 contre le PSV Eindhoven en Ligue des champions.

Beaucoup s’attendaient à ce que Ramsdale revienne pour le derby, mais Raya débute contre les Spurs et a désormais été sélectionné pour les trois derniers matches.

S’exprimant lors d’une conférence de presse avant le match, Arteta a déclaré que choisir entre les deux était « l’une des choses les plus difficiles » pour lui.

« Quand vous avez des joueurs assis et que vous devez annoncer la composition, c’est l’une des choses les plus difficiles », a-t-il déclaré.

« Les joueurs se sentent valorisés et heureux quand ils jouent. Et quand ils ne le font pas, c’est très difficile. Vous voulez qu’ils se sentent aimés et en confiance et la façon d’y parvenir est de les faire jouer. Mais tout le monde comprend que c’est un sport d’équipe et qu’il il y a toujours 11 joueurs au départ.

Et dans une interview accordée à Sky Sports dimanche juste avant le match, l’Espagnol a déclaré qu’il faisait l’appel match par match.

Cependant, l’ancien attaquant d’Arsenal, Alan Smith, ne croyait pas pleinement à cette explication.

« David Raya est actuellement évidemment le numéro un, il le préfère », a déclaré Smith.

Raya n’a pas encore encaissé de but après avoir gardé ses cages inviolées lors de ses deux premières apparitions pour les Gunners.

