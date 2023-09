David Raya dit qu’Aaron Ramsdale doit « se battre pour l’équipe » s’il récupère le poste de gardien d’Arsenal | Actualités footballistiques

David Raya dit qu’Aaron Ramsdale doit « se battre pour l’équipe » s’il revient du côté d’Arsenal après avoir remplacé son rival pour le maillot n°1.

La série de Ramsdale qui a débuté chaque match de Premier League depuis mars 2022 a pris fin brusquement dimanche lorsqu’il a été remplacé par Raya pour la victoire 1-0 d’Arsenal à Everton..

Raya, qui a été prêté par Brentford cet été, a conservé sa place pour le premier match d’Arsenal en Ligue des champions depuis 2017 alors que les Gunners ont battu le PSV 4-0 mercredi.

Interrogé sur la décision de Mikel Arteta de le promouvoir dans le onze de départ, Raya a déclaré : « C’est son choix, ce n’est pas mon choix.

« Si Aaron revient, il devra se battre pour l’équipe et gagner des matchs.

« Je pense que c’est la première fois que deux meilleurs gardiens font partie de la même équipe. Cela fait partie du football désormais.

« Le coach veut deux meilleurs joueurs pour chaque poste et c’est avec cela que nous devons travailler. »

Raya a déclaré qu’il n’avait reçu aucune garantie quant à sa titularisation lors du prochain match d’Arsenal – le derby du nord de Londres à domicile contre Tottenham dimanche, en direct Sports aériens.

« J’ai joué les deux derniers matchs et je ne sais pas ce qui va se passer dimanche », a-t-il déclaré.

Arteta : Je regrette de ne pas avoir remplacé les gardiens dans les matchs

Le manager d’Arsenal, Mikel Arteta, estime qu’il doit alterner ses gardiens de but tout au long de la saison après que l’Espagnol a sélectionné la nouvelle recrue David Raya plutôt qu’Aaron Ramsdale contre Everton.



En expliquant son raisonnement pour abandonner Ramsdale après la victoire à Everton, Arteta a déclaré qu’il traitait le poste de gardien de but comme n’importe quel autre – même au point où il a envisagé de changer de gardien de but au milieu des matchs.

« C’est la même raison pour laquelle Fabio (Vieira) et Gabby [Jesus] joué », a-t-il déclaré. « Je n’ai pas eu une seule question sur la raison pour laquelle Gabriel n’a pas commencé. Il a remporté plus de trophées que quiconque dans ce vestiaire, moi y compris.

Faits saillants du match de Premier League entre Everton et Arsenal



« Je veux qu’Aaron réagisse de la même manière que Gabriel Jesus. La même chose que Kai Havertz, que Takehiro Tomiyasu. Exactement la même chose. Nous jouons avec 11 joueurs, pas 10 plus un.

« Je suis un très jeune manager, je suis en poste depuis trois ans et demi. J’ai peu de regrets mais l’un d’eux est qu’à deux reprises, je me suis senti après 60 minutes et 85 minutes de deux matchs au cours de cette période. changer de gardien à ce moment-là.

Aaron Ramsdale (à droite) a perdu sa place au profit de David Raya (à gauche)





« Je ne l’ai pas fait. Je n’ai pas eu le courage de le faire. Mais je suis capable de prendre un ailier ou un attaquant et de mettre un défenseur central en jeu pour jouer en défense et conserver un résultat. Nous j’ai dessiné ces jeux et j’étais tellement mécontent.

« Quelqu’un va le faire et c’est peut-être étrange. Mais pourquoi pas ? Dites-moi pourquoi pas. Vous avez toutes les qualités d’un autre gardien pour faire quelque chose. Vous voulez changer la dynamique. Faites-le.

« C’est un regret que j’ai. Maintenant, mon sentiment est de mobiliser tout le monde, qu’ils doivent jouer quelle que soit la compétition. C’est mon message.

« Nous nous adaptons aux qualités de nos joueurs et essayons de jouer sur leurs points forts. Il y a des jeux pour faire certaines choses, des jeux pour faire d’autres choses.

« À mon avis, c’était vraiment important contre Everton, et c’était vraiment important pour le bénéfice de l’équipe. »