« C’est excitant », a déclaré Ramsey à propos du moment. « Tout ça a été excitant. Oui, la taquinerie … il y a un peu de récompense, mais nous verrons ce que cela signifie … Je pense que nous avons rendu justice à la taquinerie de six ans . «

«En fait, nous avons beaucoup parlé du post de Diggle et de David.La Flèche », a ajouté Guggenheim.« Nous avons de très bonnes idées, et je vais m’en tenir à cela.

UNE La lanterne Verte Une émission de télévision est en route à HBO Max, avec Greg Berlanti—Producteur exécutif de l’ensemble d’Arrowverse — produisant avec Guggenheim. Donc, fondamentalement, si Diggle n’est pas une lanterne verte, nous avons tous été bel et bien dupes.

Date limite a été le premier à signaler le retour de Ramsey.

L’Arrowverse revient en 2021, avec Batwoman première le 17 janvier Éclair noir de retour le 8 février, Le flash et Superman et Lois le 23 février et Super Girl et Légendes retour mi-saison.