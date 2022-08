David Popovici remporte l’or du 200 m nage libre ; Horloges troisième temps le plus rapide de l’histoire

L’adolescent roumain David Popovici a nagé le troisième temps le plus rapide de l’histoire pour remporter la médaille d’or du 200 m nage libre aux Championnats d’Europe lundi à Rome.

Popovici, qui n’aura que 18 ans le mois prochain, a remporté la victoire en 1 min 42,97 s avec le Suisse Antonio Djakovic en deuxième place et l’Autrichien Felix Auboeck en troisième, tous deux à plus de deux secondes.

L’Allemand Paul Biedermann détient le record du monde de 1min 42sec depuis 2009, qu’il a établi dans la capitale italienne.

Samedi, Popovici a décroché le record du monde du 100 m nage libre après avoir décroché une double médaille d’or aux Championnats du monde en juin.

« C’était une course difficile à nager et je pense que mon temps est bien mérité. C’est un excellent moment », a déclaré Popovici.

“Finalement, j’ai pu passer sous 1:43, ce qui est super. Les plans immédiats sont de se détendre un peu demain, puis de tester les eaux sur 400 m.

Popovici participera aux préliminaires du 400m mercredi.

La France a remporté le relais mixte 4x100m nage libre en 3min 22.80sec avec la Grande-Bretagne en deuxième et la Suède en troisième.

“Après la petite déception des épreuves du 200 m, c’était un grand plaisir de remporter cette médaille”, a déclaré Maxime Grousset après que la France ait remporté le bronze au 4×200 m masculin et que les femmes aient terminé sixièmes.

“Nous avons une super équipe et nous sommes vraiment satisfaits.”

L’Italie était quatrième alors qu’elle menait à la mi-course, mais il y avait de quoi se réjouir pour le public.

La favorite locale Simona Quadarella a ajouté à sa médaille d’or au 800m nage libre en remportant le 1500m féminin en 15min 54.15sec.

La Hongroise Viktoria Mihalyvari-Farkas a pris la deuxième place et la compatriote de Quadarella, Martina Rita Caramignoli, la troisième.

La Suédoise Louise Hansson a remporté la finale du 100 m papillon féminin en 56,66 secondes, battant la Française Marie Wattel et la Bosnie-Herzégovine Lana Pudar.

“C’était une course énorme, tout s’est passé comme nous l’avions prévu”, a déclaré Hansson, 25 ans.

“C’est ma première médaille d’or individuelle, donc je suis vraiment heureux de rentrer chez moi avec cette médaille d’or dans mon sac car je pense que tout le pays sera fier de moi.”

Dans la finale du 200 m brasse femmes, la Suissesse Lisa Mamie a remporté l’or devant l’Italienne Martina Carraro et la Lituanienne Kotryna Teterevkova, qui avaient mené jusqu’aux 50 derniers mètres.

Le Grec Apostolos Christou a devancé l’Italien Thomas Ceccon de 0,04 seconde pour remporter le titre du 50 m dos masculin, tandis que l’Allemand Ole Braunschweig a décroché le bronze.

