David Popovici bat le record du monde du 100 m nage libre

David Popovici a réagi avec “euphorie” après avoir nagé la “meilleure course que j’ai jamais faite” pour battre le record du monde masculin du 100 m nage libre aux Championnats d’Europe à Rome samedi.

“C’est bien de pouvoir dire que je suis le plus rapide à le faire”, a déclaré Popovici.

Le double champion du monde roumain de 17 ans a nagé 46,86 secondes pour réduire de 0,05 seconde l’ancienne marque établie par le Brésilien Cesar Cielo aux Championnats du monde 2009, également à Rome, à l’ère des combinaisons flottantes.

“C’était génial et c’est très spécial de battre ce record qui a été établi ici en 2009 par Cesar Cielo”, a ajouté Popovici.

Popovici a clairement apprécié le moment.

“C’était l’euphorie qui commençait. Simplement ça.”

« Il n’y a pas vraiment beaucoup d’adjectifs que je peux donner sur ce que je ressens. Je suis tout simplement heureux », a déclaré Popovici, qui parle un anglais irréprochable et exubérant.

Le meilleur temps en combinaison textile avait été de 46,96 réalisé par le champion olympique américain Caeleb Dressel aux Championnats du monde 2019.

“J’avais prévu d’aller très vite et j’avais prévu de m’amuser et c’était vraiment à peu près tout”, a déclaré Popovici.

“Ça fait mal, mais ça vaut toujours le coup et je me sens bien maintenant.”

Le Hongrois Kristof Milak, détenteur du record du monde du 200 m papillon, a terminé deuxième en 47,47 et l’Italien Alessandro Miressi troisième en 47,63.

“En ce moment, je suis dans le club des records du monde”, a déclaré Popovici.

“Juste après avoir terminé, Kristof Milak m’a souhaité la bienvenue au club.”

Lorsqu’on lui a demandé s’il avait nagé la course parfaite, Popovici a répondu: “Je pense que oui.”

Mais il a ensuite ajouté : « Eh bien, c’est mon entraîneur qui doit en décider, mais pour le moment, je pense que c’est probablement la meilleure course que j’ai jamais faite.

Popovici s’était qualifié pour la finale vendredi avec un nouveau record européen de 46,98 secondes.

“Hier, j’ai dit que le record européen n’était qu’un pas dans la bonne direction, et j’avais raison”, a déclaré Popovici.

En juin, Popovici est devenu le premier homme à réussir le doublé 100-200 m nage libre aux Championnats du monde en près de 50 ans.

Pas de précipitation

A Rome, il est également engagé dans le 200m qui débute dimanche et le 400m qui débute mercredi mais refuse de pronostiquer d’autres records du monde.

“Je pense que j’aime toujours plus le 200 m mais je dois me rapprocher un peu plus du record du monde peut-être pas demain, peut-être pas après-demain mais j’ai beaucoup de temps, donc il n’y a pas d’urgence”, a déclaré Popovici, qui devrait participer aux championnats du monde juniors au Pérou à partir de la fin août.

Un autre champion du monde de 17 ans a également ajouté l’or européen samedi.

L’Italienne Benedetta Pilato a remporté le 100 m brasse féminin en 1:05.97, soit plus d’une seconde et demie du record du monde établi par l’Américaine Lilly King en 2017.

Pilato a été suivi à domicile par sa compatriote Lisa Angiolini et la Lituanienne Ruta Meilutyte, championne du monde du 50 m.

La vétéran suédoise Sarah Sjostrom a remporté la médaille d’or du 50 m papillon féminin pour la cinquième fois en 24,96. La joueuse de 28 ans est la seule femme à passer sous les 25 secondes lors d’une épreuve dans un bassin de 50 m.

La Française Marie Wattel a remporté l’argent avec Maaike de Waard des Pays-Bas troisième.

Le Français Yohann Ndoye Brouard a remporté la première finale de la soirée en remportant le 200 m dos masculin en 1 min 55,62 sec.

Il a battu le Hongrois Benedek Kovacs et l’Anglais Luke Greenbank.

Viktoria Milhalyvari-Farkas, âgée de 18 ans, a mené un doublé hongrois dans le 400 m quatre nages individuel féminin devant Zsuzsanna Jakabos avec la Britannique Freya Colbert troisième.

L’Italien Gregorio Paltrinieri a dominé le 800 m nage libre hommes devant l’Allemand Lukas Martens et un deuxième Italien Lorenzo Galossi.

Les Britanniques ont terminé la soirée en devançant les Suédoises et les Néerlandaises pour remporter le relais 400x100m nage libre féminin.

