DAVID PATRIKARAKOS est témoin de la ligne de front face à “l’armée de zombies” de Poutine

L’enfer m’entoure. Des panaches de fumée épaisse s’enroulent dans le ciel. Les bâtiments sont brisés et brisés; les épaves de véhicules détruits jonchent les rues, qui sont désertes à l’exception des soldats qui vont et viennent. Au milieu de tout cela, le tonnerre des bombardements est implacable.

Bakhmut est le front le plus sanglant de la guerre en Ukraine, ce qui en fait actuellement l’endroit le plus dangereux sur Terre. Le combat fait rage ici depuis novembre : la plus longue bataille de la guerre.

Au centre de la ville, je suis intégré à une unité des forces spéciales ukrainiennes, à quelques centaines de mètres des soldats russes déterminés à tuer quiconque se dresse sur leur chemin.

Mais beaucoup de ces Russes ne sont pas des soldats ordinaires. Ici, au centre de l’offensive russe, se trouvent des mercenaires de la célèbre société militaire privée du groupe Wagner.

Ces tueurs à gages sont fournis par un oligarque russe appelé Yevgeny Prigozhin, un voyou au crâne rasé qui a purgé neuf ans de prison pour vol et escroquerie avant de faire fortune dans la restauration.

Des personnes en uniforme militaire, prétendument des soldats du groupe de mercenaires russes Wagner et son chef Yevgeny Prigozhin, posent pour une photo qui se trouverait dans une mine de sel à Soledar dans la région de Donetsk, en Ukraine

David Patrikarakos (photo) raconte la guerre au centre de Bakhmut – le front le plus sanglant de la guerre en Ukraine

Wagner est probablement l’armée la plus dangereuse du monde – un joyau caché dans le sceptre sanglant du Kremlin. Prigozhin est fier d’employer les combattants les plus sauvages. Ils sont connus pour torturer, brûler et décapiter leurs victimes, ce qui étend l’influence de la Russie par la force brute.

Juste en bas de la route à ma gauche, des centaines, voire des milliers, de ces combattants sont à l’affût. Un de mes compagnons, un ours d’homme, qui s’appelle “Grizzly”, est impassible.

Nous nous tenons dans une aire de jeux pour enfants juste à côté d’un immeuble fumant au centre de la ville. Grizzly est en armure complète, son visage rempli de mépris. ‘Wagner, bah. Des animaux », dit-il. «Nous sommes des forces spéciales; notre travail ici à Bakhmut est d’attaquer les positions russes. Nous les tuerons tous. Ce sont des ordures.

Son dégoût est compréhensible. L’invasion totale de l’Ukraine par Poutine a commencé il y a près d’un an, le 24 février, et n’a pas faibli.

Alors que les pertes russes augmentent face à la résistance ukrainienne féroce, Moscou s’est tournée vers la recherche de recrues là où elle le pouvait, y compris dans les prisons russes.

En septembre 2022, Prigozhin a visité plusieurs colonies pénitentiaires où il a offert aux prisonniers – meurtriers et violeurs inclus – le choix. Inscrivez-vous pour combattre en Ukraine pour 100 000 roubles (1 400 £) par mois, et si vous survivez pendant six mois, vous recevrez une grâce présidentielle – ou vous pouvez rester et pourrir en prison. Mais, a-t-il prévenu les recrues potentielles, la plupart d’entre vous ne survivront pas.

Beaucoup se sont inscrits – et c’était le pire que la Russie puisse offrir. Une histoire s’est répandue sur Internet selon laquelle un homme du nom d’Oleg Sokolov, qui a été condamné pour le meurtre et le démembrement de son étudiant diplômé et amant, a rejoint le groupe Wagner en tant que combattant.

Interrogé à ce sujet, Prigozhin en a ri, insistant sur le fait que l’histoire était fausse. Sokolov ne convenait pas au groupe Wagner, gloussa Prigozhin, car «les femmes doivent être baisées, pas démembrées». De telles recrues présentent même des dangers pour leur propre camp.

Du smog est observé lors d’un bombardement, au milieu de l’attaque de la Russie contre l’Ukraine, dans la ville de première ligne de Bakhmut

Une vidéo est apparue la semaine dernière de quatre mercenaires Wagner à Bakhmut battant et blessant gravement leur propre commandant avec des pelles. Jeudi, Prigozhin a affirmé avoir cessé de recruter dans les prisons russes. Mais ses milliers de criminels endurcis ont permis aux Russes de dépasser en nombre les défenseurs ukrainiens jusqu’à dix contre un dans certaines régions.

Un autre obus explose. Plus près cette fois. Nous devons déménager. Nous partons, serpentant sur des routes mitraillées par des roquettes et des obus, et retournons à la base où je parle à leur commandant, dont l’indicatif d’appel « Coyote » est également approprié. C’est un autre homme à l’air dangereux, avec des tatouages ​​sur les deux bras bombés et un qui serpente autour de son cou épais. Il allume une cigarette.

“Nous sommes confrontés à deux types d’ennemis ici”, me dit-il. « L’armée russe et Wagner. L’armée régulière va nous attaquer, puis quand nous les aurons repoussés, battre en retraite et nous tirer dessus avec de l’artillerie.

Les combattants de Wagner sont différents. «Ils sont un mélange de soldats généraux, d’une petite élite, puis du contingent d’anciens prisonniers. Ces derniers ont des uniformes avec la lettre K sur leurs porte-noms ; nous les appelons Kashnike. Ils sont utilisés comme de la viande dans un hachoir, leur travail consiste simplement à avancer et à mourir, à avancer et à mourir.

C’est pourquoi Wagner est là. Les Ukrainiens sont bien retranchés et ont leurs propres troupes d’élite à Bakhmut. Le plan russe est aussi brutal que simple – envoyant des vagues sans fin à l’abattoir. Chose que les soldats de l’armée régulière refuseraient de faire.

Je suis curieux de savoir pourquoi les combattants de Wagner semblent prêts à courir vers une mort presque certaine. Coyote sourit. Ils ont “une motivation des deux côtés”, dit-il. Ce qu’il veut dire, c’est que la brutalité du groupe ne s’étend pas seulement à ses ennemis ou à des civils innocents, mais à ses propres hommes. Ceux qui tentent de battre en retraite – ou refusent d’avancer – sont souvent abattus par leurs propres commandants.

Mais les soldats ont aussi d’autres moyens de traverser le cauchemar de Bakhmut. J’entre dans la salle de contrôle de la base où, parmi un fouillis d’ordinateurs, de gilets pare-balles et de téléphones, deux grands écrans diffusent en direct les différents drones du groupe qui survolent quotidiennement les positions russes.

Un officier me montre alors quelque chose d’extraordinaire. Sur l’un des écrans, il affiche une vue en direct depuis un drone. Je vois une parcelle boisée, juste au nord-est de Bakhmut. “Peu importe à quel point vous êtes un soldat expérimenté”, dit-il. « Si un obus tombe près de vous, vous réagirez. Mais regardez ces deux-là.

Les équipes d’artillerie ukrainiennes tirent des Pions vers les positions russes à Bakhmut

Des mercenaires PMC Wagner posent à Popasna, le district de Sievierodonetsk de l’oblast de Louhansk, dans l’est de l’Ukraine

Deux combattants de Wagner se tiennent près d’une tente dressée au milieu des arbres lorsqu’une explosion à quelques mètres d’eux remplit l’écran. Mais ils s’en aperçoivent à peine et continuent à arpenter leur tente.

“Ils sont totalement drogués”, dit l’officier. Et ce n’est pas un incident isolé. « Nous avons vu des gars dans une tranchée avec des mitrailleuses lorsqu’une mine a explosé à un mètre derrière eux. Ils se sont simplement levés, ont secoué la terre de leur tête et ont continué à jouer avec leurs armes.

Les soldats ici ne savent pas quel type de drogue les hommes de Wagner ont reçu, mais ils semblent les transformer en zombies – capables de marcher sans broncher vers les lignes ukrainiennes, alors même que leurs camarades autour d’eux tombent comme des mouches.

Coyote me dit que lorsqu’ils ne sont pas défoncés, les soldats russes essaient souvent de s’échapper par tous les moyens. “La seule façon pour eux de battre en retraite sans être abattus par leurs propres officiers, c’est s’ils ont été blessés. Parfois, nous pouvons les voir dans les tranchées tendre la jambe pour qu’ils puissent être abattus ou touchés par des éclats d’obus. C’est ça ou ils ont le marteau !

Le marteau est la punition que Wagner inflige à ses victimes, et il a une origine horrible : une vidéo qui est apparue il y a quelques années. En ce qui concerne les films d’horreur, c’est là-haut avec le Massacre à la tronçonneuse du Texas. La scène est la Syrie.

La victime se recroqueville sur le sol de terreur alors que quatre combattants wagnériens vêtus de vêtements de style militaire se relaient pour l’attaquer avec un marteau. Une fois qu’il a été réduit en bouillie, ils lui ont coupé la tête avant de lui couper les mains avec une truelle de sapeur.

Vient ensuite le final brutal : ils enchaînent le cadavre mutilé par les jambes, l’aspergent d’un liquide inflammable et y mettent le feu. Cet épisode horrifiant remonte à l’été 2017 et la victime était un Syrien du nom de Muhammad Taha Ismail Al-Abdullah. Les données de géolocalisation identifient la scène du crime comme étant le champ gazier de Shaer à Palmyre.

Loin d’avoir honte ou d’essayer de nier cet acte odieux, Wagner l’a embrassé. En novembre dernier, après une résolution symbolique de l’Union européenne désignant la Russie comme un “État parrain du terrorisme”, Prigozhin a envoyé une masse couverte de faux sang au Parlement européen.

Le sadisme est au cœur même du groupe. Dans la chaleur du bunker souterrain, entouré d’un brouillard de fumée de cigarette, Coyote me raconte qu’à Bakhmut à la fin de l’année dernière, Wagner forcerait les prisonniers à marcher au front de leurs attaques sans armes, sachant que les snipers ukrainiens ne tireraient pas sur leurs propres hommes. “Ils sont très rusés”, dit-il.

En vérité, la bataille pour Bakhmut est si difficile en partie parce que Wagner – avec son appétit insatiable pour la cruauté – n’est guère plus qu’une Isis russe.

Ce qui aggrave la situation, c’est que l’année dernière, le Dossier Center – un projet d’enquête mis en place par l’ancien oligarque et dissident russe Mikhail Khodorkovsky – a prouvé que Wagner ne rend compte qu’à Prigozhin, qui à son tour ne rend compte qu’à un seul homme : Vladimir Poutine.

C’est le propre groupe terroriste privé du président. Les soldats du front sont tendus. Ils se blottissent au milieu des ruines, leur seule protection étant les gilets pare-balles que beaucoup ont dû financer pour acheter. Ils boivent du café brûlant, leur haleine bouffée de condensation dans le froid mordant.

Les Russes tentent lentement d’encercler la ville. On parle ici d’une grande offensive imminente. Le combat est dur – et il le sera encore plus. À Bakhmut, les Ukrainiens perdent chaque jour des centaines d’hommes, qui s’ajoutent aux milliers de morts en défendant leur patrie. Pendant des mois, Kiev a tenté de minimiser ses pertes. Maintenant, ils ont besoin que le monde connaisse la vérité.

Mais les Russes perdent plus. Le moral des Ukrainiens reste élevé. Tant que la livraison d’armes de l’Occident, en particulier des États-Unis et de la Grande-Bretagne, se poursuit, ils croient qu’ils gagneront.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky n’a cessé de faire pression sur l’Occident pour obtenir tout ce dont les Ukrainiens ont besoin pour défendre leur liberté. Les soldats ici aiment la Grande-Bretagne. En particulier, ils adorent Boris Johnson, qu’ils considèrent à juste titre comme étant à l’origine d’une grande partie du soutien de Londres.

Alors que nous sortons de la base, l’un des autres soldats, l’indicatif d’appel « Strangeman », est en mode anglophile complet. “David, merci la Grande-Bretagne d’avoir aidé l’Ukraine”, me dit-il en anglais. “Merci de vous être battu pour nous tous en Occident contre l’impérialisme russe”, je réponds. ‘Que Dieu sauve le roi!’ il conclut en russe.

Au recto, alors que je regarde Bakhmut, une ville rasée pour satisfaire les illusions d’un dictateur violent. Je lève les yeux vers un grand bâtiment dont toutes les fenêtres ont été soufflées et je me dis qu’il n’y a nulle part au monde une bataille plus claire entre le bien et le mal, entre ceux qui veulent asservir et ceux qui se battent pour rester libres.

Je repense aux paroles de Strangeman plus tôt dans la matinée. “Les Russes peuvent envoyer autant de tueurs et de zombies qu’ils veulent”, m’a-t-il dit. « Nous allons tous les tuer. Et puis un jour, nous libérerons à jamais l’Europe de Poutine.

David Patrikarakos est rédacteur en chef chez UnHerd et auteur de War In 140 Characters, How Social Media Is Reshaping Conflict In The 21st Century.