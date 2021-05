David Oyelowo se bat pour la représentation dans les films familiaux

C’était en 2015 et Oyelowo se préparait à jouer dans le film familial « Reine de Katwe . « Ses quatre enfants lui avaient déjà rendu visite sur le tournage de » Selma », Où il est apparu que leur père ne pouvait rien faire. Après tout, c’est Oyelowo qui s’est rasé la racine des cheveux et s’est tenu derrière la chaire, canalisant les compétences oratoires du singulier Martin Luther King Jr.

Et c’était tout. Oyelowo avait déjà passé la majeure partie de deux décennies à construire une carrière qui a attiré l’attention de réalisateurs prestigieux comme Anthony Minghella, Christopher Nolan et Ava DuVernay tout en jouant des rôles qui dépassaient les stéréotypes paresseux fréquemment dessinés dans les films hollywoodiens. Tout était intentionnel. Comme son épouse, Jessica Oyelowo, l’a expliqué: «Il a refusé tant de rôles qui peignaient les Noirs sous un jour quelconque. Et pas parce que les Noirs ne font pas de mauvaises choses ou ne se sont pas fait faire de mauvaises choses. Mais parce qu’il choisit de regarder vers l’avenir.

Mais maintenant, il ne suffisait plus de faire partie de projets qui représentaient fidèlement la réalité d’Oyelowo. À partir de cette conversation, il prendrait le capital social qu’il avait acquis à Hollywood et le transposerait dans sa propre société de production, Yoruba Saxon, qu’il a créée avec Jessica, et qui lui permettrait de contrôler le récit et de raconter des histoires qui montrent le complexités des personnes de couleur. «Je ne vais pas simplement viser ces choses qui montrent un niveau de représentation de mon monde», a déclaré Oyelowo. «Maintenant, je dois me battre pour eux.»

«Mon travail, je pense, est de normaliser mon existence», dit-il sans détour.

Au cours des six dernières années, le couple a créé des films à petit budget comme « Un Royaume-Uni», Dans lequel Oyelowo a joué Seretse Khama, l’héritier du trône du Botswana qui a causé un scandale international lorsqu’il est tombé amoureux et a épousé une Anglaise blanche dans les années 1940, et« Nightingale », le film de HBO qui a débarqué Oyelowo, qui était le seul acteur dans le projet, à la fois un Golden Globe et une nomination aux Emmy. Ils ont ensuite transformé leurs efforts en films qui plairaient aux enfants, du micro-budget Blumhouse long métrage «Don’t Let Go» dans lequel il joue avec Storm Reid («A Wrinkle in Time») à «Come Away», une fée de l’année dernière -mash-up de «Alice au pays des merveilles» et «Peter Pan», dans lequel il a joué aux côtés d’Angelina Jolie. Les grands succès non plus – «Come Away» a particulièrement souffert de mauvaises critiques et d’une sortie en salles en proie à une pandémie – mais ils étaient le signe d’une nouvelle direction.

Maintenant, il y a « L’homme de l’eau», Un conte d’aventure écrit par Emma Needell sur un préadolescent qui, dans un effort pour sauver sa mère mourante, tente de trouver une créature mythique avec des pouvoirs de guérison qui est censée vivre dans la forêt de l’Oregon. Présenté sur le Liste noire 2015, une liste des meilleurs scénarios non produits, Needell a refusé un studio enthousiaste avec un réalisateur attaché et a choisi de vendre son scénario aux studios Harpo de Yoruba Saxon et d’Oprah Winfrey pour Oyelowo.