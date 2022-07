David Ortiz et Buck O’Neil sont les têtes d’affiche de la promotion 2022 du Temple de la renommée

Rivera était invité à la fête d’Ortiz ici samedi soir, tout comme un autre ancien rival des Yankees, son collègue de Fox Sports Alex Rodriguez. Plusieurs des anciens coéquipiers d’Ortiz sont également venus en ville, notamment Johnny Damon, LaTroy Hawkins, Mike Lowell, Trot Nixon, Dustin Pedroia, Tim Wakefield, Kevin Youkilis et Pedro Martinez, un membre du Temple de la renommée de la République dominicaine.

De nombreux fans ont agité des drapeaux dominicains pour Ortiz, qui a défendu sa patrie dans son discours – “Nous avons beaucoup de gens bons et heureux, de belles plages où vous pouvez aller quand vous gèlez ici”, a-t-il déclaré. La fille d’Ortiz, Alex, a chanté l’hymne national des États-Unis avant la cérémonie, et Ortiz a parlé dans son discours de sa mère, Angela Rosa, décédée en 2002.

“En parcourant ce discours et en le mettant en place, j’ai beaucoup pleuré, pour être honnête avec vous, même ce matin, chaque fois que j’ai touché la base de ma mère”, a déclaré Ortiz. “C’est juste arrivé au point, en se répétant encore et encore, ça l’a en quelque sorte guéri un peu.”

Pour Ortiz, l’honneur était parfaitement chronométré. Il a reçu une balle dans le dos en République dominicaine en 2019, et il est effrayant de penser à quel point il a failli manquer sa propre cérémonie. Au lieu de cela, il est en bonne santé et fort – le Big Papi complet le plus grand jour de tous.

“Dieu merci, je suis prêt à partir, je n’ai aucune blessure, je suis revenu à la normale”, a déclaré Ortiz plus tard. “J’apprécie toujours cela et je remercie Dieu pour tout.”