David Ortiz accueille Derek Jeter chez FOX Sports avec un maillot personnalisé des Red Sox

Samedi a marqué un grand jour pour la légende des Yankees de New York Derek Jeter.

Connu sous le nom de « The Captain » ou « Mr. November », Jeter est sur le point de fêter son 49e anniversaire lundi, et il a commencé tôt la fête aux côtés de ses nouveaux co-hôtes MLB sur FOX – Alex Rodriguez, David Ortiz et Kevin Burkhardt – à Londres.

Bien sûr, Jeter et Rodriguez sont deux des visages les plus reconnaissables de ces affrontements épiques du milieu des années 2000 entre leurs Yankees et les Boston Red Sox dirigés par Ortiz, et l’homme connu sous le nom de « Big Papi » a l’habitude d’attiser encore les flammes de la rivalité historique de la MLB alors qu’il était assis à côté de Rodriguez au bureau FOX Sports.

Cela dit, il n’a pas fallu longtemps à Ortiz pour saisir l’occasion de faire de même avec Jeter, offrant à son collègue Hall of Famer un cadeau d’anniversaire surprise après que Chicago ait battu St. Louis lors de l’ouverture de la MLB 2023 London Series samedi.

Le cadeau? Un maillot n ° 2 des Red Sox sur mesure.

David Ortiz offre à Derek Jeter un maillot des Boston Red Sox pour son anniversaire

Jeter, visiblement dégoûté, a jeté le maillot de côté alors qu’Ortiz éclatait de rire. Avant longtemps, cependant, le nouveau membre de l’équipe MLB sur FOX riait également avec la blague.

« Vous êtes incroyable », a déclaré Burkhardt à Ortiz.

Sur une note plus sincère, Jeter a également reçu des remerciements spéciaux pour son anniversaire de la part d’anciens coéquipiers de longue date des All-Star Yankees, Jorge Posada et Andy Pettite.

En parlant de All-Stars, les fans peuvent ensuite voir Jeter, Rodriguez et Ortiz se moquer les uns des autres avant le match des étoiles de la MLB 2023 le 11 juillet ( 20 h HE sur FOX et l’application FOX Sports ).