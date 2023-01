David Onley, ancien diffuseur et Ont. Lieutenant-gouverneur, décède à 72 ans

L’ancien journaliste de radiotélévision et défenseur des personnes handicapées David Onley, qui a été le 28e lieutenant-gouverneur de l’Ontario, est décédé à l’âge de 72 ans.

« C’est avec une grande tristesse que j’ai appris le décès de l’honorable David C. Onley. Au nom de la population de l’Ontario, j’offre mes sincères condoléances à son épouse Ruth Ann, à leurs enfants Jonathan, Robert et Michael, et à leurs familles élargies », l’actuel lieutenant-gouverneur de l’Ontario. Elizabeth Dowdeswell a déclaré samedi dans un communiqué.

Né à Midland, en Ontario. et élevé à Scarborough dans l’est de Toronto, Onley a eu une carrière de 22 ans en tant que journaliste de télévision avant d’être nommé vice-royal et a été l’une des premières personnalités à la caméra avec un handicap visible. Il a commencé sa télévision en tant que spécialiste météo pour CityTV en 1984 et a occupé de nombreux postes au sein du réseau avant de devenir présentateur pour CP24 en 1999.

Onley a été lieutenant-gouverneur de 2007 à 2014, devenant le premier vice-royal avec un handicap physique. Il a utilisé un scooter de mobilité après avoir eu la polio dans son enfance et on se souvient de lui comme d’un champion des problèmes d’accessibilité pendant son mandat.

« En tant que premier lieutenant-gouverneur de l’Ontario ayant un handicap physique, il a adopté l’accessibilité comme thème principal de son mandat, tout comme il avait fait de l’élimination des barrières une mission plus tôt dans sa vie », a déclaré Dowdeswell. “Pendant son mandat, son engagement envers l’accessibilité a favorisé une prise de conscience aiguë que l’accès aux opportunités pour tous est une force puissante pour transformer les vies individuelles et la société dans son ensemble.”

Après avoir pris sa retraite en tant que lieutenant-gouverneur, Onley a rejoint le campus de Scarborough de l’Université de Toronto en tant que chargé de cours en sciences politiques et a également été nommé à l’Ordre du Canada en 2017.

« M. Onley croyait si profondément à la bonne volonté et à l’esprit pratique des Ontariens qu’il ne voyait aucune raison pour laquelle nous ne pourrions pas diriger le monde dans la transformation de la société afin que chacun puisse apporter quelque chose de valeur. Et il ne fait aucun doute que son héritage a eu un impact positif sur la vie des gens partout en Ontario », a déclaré Dowdeswell.