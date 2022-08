David Ochoa était parmi les meilleurs gardiens de la MLS en 2021 avec RSL, alors pourquoi reconstruit-il sa carrière à DC ?

L’une des premières séances d’entraînement de David Ochoa avec DC United l’a vu se retrouver face à face avec une légende. Le manager de la DCU, Wayne Rooney, a décidé de participer à un exercice de tir et a rapidement marqué sur le gardien de but nouvellement acquis.

“Alors [Rooney] a commencé à parler claquement”, a déclaré Ochoa à ESPN avec un sourire. “C’était hilarant. Il m’a dit : ‘Comment puis-je encore marquer sur toi avec ce ventre que j’ai ?’ On a tous rigolé et c’est fou. Je pourrais officiellement dire que j’ai sauvé le tir de Wayne Rooney, mais je peux aussi dire que j’ai été marqué par Wayne Rooney. Ça ne me dérange pas de dire ça.”

Qu’Ochoa se retrouve à jouer pour les Noirs et Rouges, au lieu des Claret et Cobalt du Real Salt Lake, est un scénario qui était à la limite impensable après la saison dernière. Les exploits d’Ochoa lors des séries éliminatoires de la Coupe MLS, au cours desquelles son jeu stellaire et son fanfaron ont porté RSL à la finale de la Conférence Ouest, ont fait de lui le toast du Front Wasatch. Peu importait que son attitude ait pu froisser les gens dans le mauvais sens. Il n’était pas seulement considéré comme la dernière réussite de l’académie de RSL, mais comme un nouveau méchant dans une ligue qui réclame souvent des personnalités.

La campagne 2022 était considérée comme une saison au cours de laquelle Ochoa poursuivrait son ascension dans le classement des gardiens de la MLS. Au lieu de cela, la relation entre le joueur et le club est entrée dans une spirale descendante, à tel point qu’avant d’être expédié à DCU, Ochoa a été invité à s’entraîner avec les Real Monarchs, l’équipe de réserve de RSL qui participe à MLS Next Pro.

“Ils ne voulaient pas de moi près des gars de l’équipe première”, a déclaré Ochoa. “Alors ça [was] Très frustrant.”

Alors, comment Ochoa et RSL sont-ils arrivés à ce point, celui où il est essentiellement devenu persona non grata ?

Toute analyse des sept derniers mois d’Ochoa avec RSL doit commencer par le fait que les deux parties négociaient un nouveau contrat. Selon les données de la MLS Players Association, la rémunération garantie d’Ochoa de 103 000 $ pour 2022 le place au 54e rang des gardiens de but de la MLS. RSL lui a offert des conditions améliorées, mais des sources confirment qu’il était en dehors du top 10 des gardiens de la ligue. (Stefan Frei des Seattle Sounders a la 10e rémunération garantie la plus élevée parmi les gardiens à 500 000 $.)

“Si vous me l’aviez demandé il y a six mois, j’aurais adoré l’idée de rester à Salt Lake et de rester dans le club où j’ai passé tant d’années”, a déclaré Ochoa. “Mais [RSL] commencé à jouer au hardball avec moi et je n’aimais pas ça. Je dirais donc qu’il y a peut-être cinq mois, j’attendais un nouveau changement, prêt pour un nouveau départ. J’ai dit à mon agent de commencer à chercher.”

L’accord actuel d’Ochoa expirant à la fin de la saison 2022, il était urgent de conclure un accord ou de le transférer. Ochoa a admis que sa situation familiale était également dans son esprit. Il est l’aîné de sept enfants et était désireux d’aider davantage sa famille, en particulier son père, qui passe 10 heures par jour à travailler dans la construction.

“Je commençais à peine à penser, peut-être qu’il n’a pas à travailler autant et peut-être que vous pouvez vraiment profiter de la vie et ne pas travailler cet horaire difficile et difficile que beaucoup de gens travaillent”, a déclaré Ochoa. “Mais j’essayais juste de les aider un peu.”

Dans le football, il n’est pas rare qu’un club place un joueur au banc dans le but de le forcer à signer un nouveau contrat. Cela ne semble pas être le cas dans ce cas. Ochoa était, après tout, le partant avant la saison. Mais lors du dernier match de pré-saison de RSL contre les Timbers de Portland, il s’est blessé au quad et s’est ensuite blessé au doigt. Les deux maux se sont combinés pour l’empêcher d’entrer pendant plus de huit semaines. En l’absence d’Ochoa, RSL avait l’air d’être une équipe beaucoup plus compétitive que prévu avant le début de la saison, avec une fiche de 3-2-3 lors de ses huit premiers matches avec le gardien Zac MacMath performant.

Quand Ochoa était en assez bonne santé pour revenir, il s’attendait à ce qu’il soit immédiatement placé dans la formation de départ. Le manager Pablo Mastroeni a choisi de rester avec MacMath. C’est à ce stade qu’il y a un peu de il-dit/il-dit qui se poursuit. Ochoa a dit que lui et Mastroeni “ne parlaient pas beaucoup”, tandis que Mastroeni soutient qu’il y avait un dialogue constant, l’amenant à plaisanter, “Si vous n’écoutez pas, je suppose que personne ne parle.”

Ainsi, après des années à gravir régulièrement les échelons, Ochoa a été confronté à sa première adversité professionnelle. Il sentait qu’il faisait ce qu’on lui demandait. Le point de vue de Mastroeni était qu’Ochoa n’avait pas bien pris la nouvelle.

“[Ochoa] a été en retard à quelques reprises, et seules les habitudes d’entraînement n’étaient pas à la hauteur”, a déclaré Mastroeni à ESPN. “À ce moment-là, nous avons eu pas mal de conversations sur le fait d’être un footballeur professionnel. Il ne s’agit pas toujours de commencer. Il s’agit de comprendre comment se comporter au sein d’un club. Nous avons des règles de club, nous avons des règles d’équipe, des règles de casier, et vous devez les respecter, peu importe qui vous êtes ou ce que vous avez fait l’année dernière.

“Tout le monde veut aller de l’avant. Et si vous vous accrochez au passé, il y aura toujours un peu de vous qui résistera quelque part.”

Ochoa a déclaré qu’il estimait qu’il était l’un des cinq meilleurs gardiens de la MLS en 2021 et que ses performances auraient dû lui donner le bénéfice du doute. Il sentait que toute rupture avec ses coéquipiers était due à sa personnalité.

“Je me sens comme moi, capable de jouer ces types de [playoff] jeux et être à ce niveau, j’avais l’impression que cela m’a presque donné un regain de confiance », a-t-il déclaré.« Ma mentalité a un peu changé et peut-être que cela ne convenait pas à beaucoup de gens que ce gamin de 21 ans était presque diriger des trentenaires et des hommes qui avaient 10, peut-être même 15 ans de plus que moi, donc je pense que c’était ça.”

David Ochoa a frotté ses adversaires et certains coéquipiers dans le mauvais sens, mais il a aidé à porter le Real Salt Lake à la finale de la Conférence Ouest 2021. Photo AP/Ted S. Warren

La raison pour laquelle cela a été un problème en 2022, et non en 2021, reste inexpliquée. Alors qu’Ochoa décolle les couches de ses derniers mois avec RSL, il admet cependant des relations effilochées avec ses coéquipiers. Début mai, il a rappelé une confrontation dans les vestiaires avec un coéquipier – que des sources ont identifié comme étant le milieu de terrain vétéran Justin Meram – et que peu de temps après, le conseil de direction de l’équipe s’est rendu à Mastroeni et a déclaré que quelque chose devait être fait en termes de traitement. avec Ochoa. Mastroeni a ajouté qu’il y avait plusieurs “éruptions” entre Ochoa et ses coéquipiers.

Au début, Ochoa a été envoyé pour s’entraîner et jouer avec les Monarchs, et il est apparu dans deux matchs MLS Next Pro. Mais il a été difficile mentalement pour lui de revenir en arrière après avoir mené les Monarchs au titre de champion de la USL 2019 et son passage en tant que partant en 2021. Il dit avoir trouvé le niveau “facile”, même si l’équipe se débattait. Finalement, Ochoa est rentré chez lui à Oxnard, en Californie, pour se vider la tête, mais à son retour, il a été jugé qu’il n’avait pas fait assez pour améliorer son statut pour mériter d’être inclus dans l’entraînement de la première équipe.

“Il y a un plan que nous avions en place en tant que club pour qu’il en arrive là”, a déclaré Mastroeni à propos de la possibilité qu’Ochoa revienne à un moment donné. “Et il a refusé de suivre le plan, qui consistait à s’entraîner avec les monarques pendant une longue période pour montrer que son comportement avait changé, qu’il voulait être le changement. Et il ne l’a jamais suivi. Et c’était ainsi toujours disponible. Et encore une fois, cela a été fait avec tout le monde au club, y compris son agent et lui-même.”

Mastroeni a rappelé que dans la MLS d’autrefois, de telles leçons auraient été en grande partie dispensées – et apprises – lorsqu’un joueur était à l’université, une période où les responsabilités de jouer à la fois sur le terrain et en classe exigeaient une certaine discipline. Mais alors que le jeu universitaire a toujours sa place, ces jours sont en grande partie révolus, à la fois pour le meilleur et pour le pire. Gravir les échelons dans l’académie d’une équipe est désormais le chemin bien usé vers un contrat professionnel. Au lieu de cela, Mastroeni a dû regretter que “je ne pense pas que cette situation soit la faute de qui que ce soit. C’est juste la vie et comment ça marche.”

Peut-être, mais les deux parties ont été endommagées par la façon dont les choses se sont déroulées. Ochoa est un joueur recherché par deux équipes nationales – il a finalement opté pour le Mexique plutôt que les États-Unis – et RSL l’a perdu pour seulement 75 000 $ en allocation. Il y a une chance que plus d’argent soit dirigé vers RSL, mais seulement si Ochoa finit par signer un nouveau contrat avec DC United. Plus peut être acquis si DCU transfère Ochoa hors de la ligue, mais les chances que cela semble long. Avec des goûts de Barcelone et de Manchester United l’ayant suivi dans le passé, il semble qu’il y ait toujours un marché pour Ochoa.

Le temps révélera à quel point la propre réputation d’Ochoa a été entachée, mais ce temps peut également être consacré à redresser la situation. À cette fin, il sent que le changement de décor lui a fait du bien. Il y a un visage familier dans l’entraîneur des gardiens de but Diego Restrepo, qu’Ochoa connaissait depuis qu’il était en résidence avec l’équipe nationale américaine U17. Il est également ravi de jouer pour Rooney.

Le seul départ d’Ochoa pour les Noirs et Rouges jusqu’à présent s’est soldé par une défaite 1-0 face aux leaders de la ligue LAFC, et bien qu’un trébuchement intempestif ait joué un rôle dans le but qu’il a concédé, il a également réalisé quelques arrêts nets pour garder un 10-man Côté DCU dans le match. Alors que l’équipe essaie de jouer davantage à l’arrière sous Rooney, Ochoa est également impatient de tester ses compétences en distribution.

Cependant, toute discussion sur la suite ne peut que dériver sur la question de savoir s’il se rendra à l’étranger à l’expiration de son contrat. Il garde sagement ses options ouvertes, et ayant ressenti la piqûre d’être assis sur le banc, il veut s’assurer qu’il atterrit dans une bonne situation.

“Il y a des équipes qui s’intéressent à l’Europe en ce moment. Mais en même temps, le fait que je puisse rester dans cette ligue et continuer à avoir des matchs, ça attire aussi mon attention”, a déclaré Ochoa. “Je ne veux pas être là-bas et ne pas jouer et tout ça. Nous verrons donc à la fin de la saison quelles sont mes options et ensuite je vais commencer par là.”

Pour l’instant, Ochoa peut encore faire beaucoup pour sauver quelque chose de la saison. Il y a des leçons à appliquer, des jeux à jouer et des droits de vantardise à gagner auprès de son manager.