David Moyes récompensé par un nouveau contrat de trois ans à West Ham United

Le manager de West Ham United, David Moyes, a signé un nouveau contrat de trois ans après avoir mené l’équipe londonienne à une sixième place en Premier League, a annoncé le club samedi.

Moyes, qui a succédé à Manuel Pellegrini en décembre 2019 pour un deuxième passage, a guidé le club vers la sécurité lors de la campagne 2019-2020 avant de le mener en Ligue Europa avec un total de 65 points au cours de la dernière saison, un record de club en la Premier League.

« C’est là que je veux être et je suis heureux. Je suis ravi d’avoir cette opportunité de construire sur ce que nous avons tous déjà réalisé ici », a déclaré Moyes dans un communiqué.

« Les propriétaires et moi sommes pleinement alignés sur la façon dont nous voulons continuer à développer et à améliorer le club de football. Le conseil d’administration et tout le monde au club ont été fantastiques avec qui travailler, m’apportant un grand soutien.

« Je pense que nous sommes tous unis dans ce que nous voulons réaliser dans les années à venir et comment nous pourrions être en mesure de réaliser ces choses. »

Moyes, 58 ans, très expérimenté, est quatrième dans la liste de tous les temps des matches de Premier League gérés avec 583 matchs à son actif – derrière Arsene Wenger (828), Alex Ferguson (810) et Harry Redknapp (642).

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici