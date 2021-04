David Moyes parle des leçons de Man United, de la façon dont il a transformé West Ham et de ce qui le motive à 58 ans

Sept ans se sont écoulés depuis que cela s’est produit, mais David Moyes se retrouve toujours défini dans l’esprit de nombreux fans de football par un seul moment. «Chaque fois qu’un journaliste me parle, il a failli [always] interrogez-moi sur Manchester United », a-t-il dit, avant de se lancer peut-être dans l’évaluation la plus franche à ce jour de ses 10 mois à Old Trafford.

«La vérité est dans mon esprit, j’ai eu le plus gros travail au monde et je n’ai pas assez bien fait, donc je ne fais que me battre à ce sujet. Plus on me pose des questions à ce sujet, c’est ce que je ressens. Ce que je devais faire était d’essayer de trouver un chemin de retour. Ce n’est pas facile car il faut ensuite trouver le bon travail. Où puis-je faire quelque chose pour montrer votre valeur?

«J’avais l’habitude de dire que les gens disaient ‘comment tout cela s’est-il passé si mal?’ mais on ne vous propose pas le poste à Manchester United si vous n’avez pas fait quelque chose de bien. C’est la première chose à dire. Mais quand ça ne s’est pas bien passé, j’ai dû essayer de trouver un moyen de Je ne pensais pas que je deviendrais nécessairement un mauvais manager. Peut-être que j’avais un mauvais timing, peut-être que je ne pensais pas assez profondément au défi que je relevais.

« Peut-être que j’aurais dû prendre un peu plus de temps pour y réfléchir quand j’ai eu le poste qui m’est offert. Mais je ne me sentais pas comme ça à l’époque. Maintenant, je suis un peu plus sage et un peu plus âgé, avec du recul, je pense que j’ai encore quelque chose à prouver. «

Par pure coïncidence, Moyes s’assoit pour cette interview pour marquer le titre de Manager de l’année aux London Football Awards de cette année à l’occasion de l’anniversaire de son départ de United. Il a signé un contrat de six ans pour succéder à l’un des plus grands de tous les temps, Sir Alex Ferguson, mais avec United septième du tableau de Premier League quatre matchs de la fin de la saison 2013-14, il a été licencié avant la fin de son première campagne. Le licenciement étonnant a catapulté l’un des managers les plus prometteurs de sa génération, après sa décennie de dépassement à Everton, dans une ruée pour sauver sa réputation.

Mais avant que David Moyes puisse faire revivre West Ham, il a dû se réinventer. Des sorts avec la Real Sociedad et Sunderland ont suivi United, mais c’était lors de son premier passage avec les Hammers entre novembre 2017 et mai 2018 où il a commencé à prendre le virage, éloignant le club de la relégation pour voir étonnamment son contrat de six mois expirer sans renouvellement. . À l’époque, Manuel Pellegrini était favorisé, mais lorsque le Chilien a été limogé en décembre 2019 avec l’équipe juste un point au-dessus de la zone de largage, Moyes est revenu avec un message clair.

« J’ai dit aux joueurs quand je suis entré » Ecoutez, je ne suis pas votre ami « , a-t-il déclaré. « ‘Je serai ton ami après avoir fini de jouer. Une fois que nous aurons fini de jouer, il n’y aura rien que j’apprécie mieux que de venir prendre une bière avec toi, d’aller dîner avec toi, de t’aider dans ta carrière en tant que gérants ou entraîneurs. Mais pendant que nous sommes ici tout à l’heure, mon travail est de tirer le meilleur parti de vous. Et pour le moment, les joueurs ont très bien répondu. «

Moyes a transformé West Ham depuis son retour à la fin de 2019, abandonnant des joueurs mécontents et construisant autour d’un travail acharné et d’un esprit d’équipe. ALASTAIR GRANT / POOL / AFP via Getty Images

Moyes a rétabli les principes de base en prenant les commandes. Les données internes du club suggéraient que les joueurs ne travaillaient pas assez dur pendant les matches. Il a rapidement identifié les personnages qui « n’étaient pas avec nous » et les a déplacés, aligné sur un recrutement astucieux, notamment le duo tchèque Vladimir Coufal et Tomas Soucek, tous deux signés de Slavia Prague, avant le coup de maître de janvier de l’acquisition de Jesse Lingard prêté par United. .

Coufal et Soucek sont venus incarner cette nouvelle incarnation de West Ham: talent mêlé de diligence. Coufal et Soucek sont régulièrement vus sur le terrain d’entraînement du club en train de travailler même les jours de congé. Dans l’ensemble, le message de Moyes passe et il attribue des périodes de travail à un autre titre, contribuant aux rapports techniques de l’UEFA et conseillant les étudiants entraîneurs, pour l’avoir aidé à évoluer.

« Ce que j’ai trouvé, c’est que la communication avec les joueurs est beaucoup plus grande qu’elle ne l’a jamais été », a-t-il déclaré. « Peut-être que les différents groupes d’âge aussi et que je vieillis, vous devez encore trouver un moyen de communiquer avec les joueurs, qui sont certainement beaucoup plus jeunes maintenant.

« Mais je voulais savoir ce qu’il y avait de nouveau dans le football. Je voulais voir ce qui se passait, je voulais m’assurer de me tenir au courant de la façon dont les équipes jouaient, quelles étaient les nouvelles tendances, comment les buts étaient marqués. J’ai toujours voulu m’assurer d’être à l’avant-garde de cela.

« Les bases de la gestion du football ne changent pas à bien des égards. Vous devez gagner des matches, mais en plus de cela, vous avez besoin d’une bonne discipline, vous devez bien recruter. Tout cela sert à atteindre vos objectifs en tant qu’entraîneur ou entraîneur. «

Moyes cite également une autre période clé, et c’est une période à laquelle vous ne vous attendez pas naturellement. Il a été testé positif au COVID-19 en septembre, manquant quatre matches en tout alors que l’entraîneur adjoint Stuart Pearce est intervenu pour deux victoires en Premier League contre les Wolves et Leicester, en plus d’une victoire en Coupe EFL contre Hull avant que West Ham ne perd au tour suivant pour Leicester.

«Assis dans mon appartement, quand j’ai eu le COVID-19 et que j’ai reçu le message, parce que ma télé était en retard d’une minute, que nous ayons marqué était un sentiment incroyable avant qu’il n’entre», a-t-il déclaré.

« C’est quelque chose dont je me souviendrai. Je me souviens avoir dit » Je dois être moins émotif, plus calme. » A la maison, tu ne peux rien faire, j’étais au téléphone avec Pearcy tout le temps mais ça te rend plus calme, parce que tu t’es éloigné de ça.

« J’étais debout, je regardais les joueurs s’échauffer et je ne pouvais pas vraiment m’impliquer. Le plan était de ne rien faire sur Zoom dans le vestiaire: je sentais que le staff que j’avais était plus que suffisant. Pour la semaine précédant le match, je regardais l’entraînement à travers les caméras, donc dans mon esprit j’étais bon. Mais quand il s’agissait du match, c’était vraiment difficile. Je faisais les cent pas, criant à la télé , téléphoner à Pearcy pour rien la moitié du temps.

« Cela m’a fait réaliser que pour être moins émotif, prendre du recul et tout prendre en compte peut faire de vous un meilleur manager. Parce que vous essayez d’absorber des choses et de ne pas vous y laisser prendre. »

West Ham tient ses quatre meilleurs espoirs entre ses mains avec cinq matchs de championnat à jouer. JUSTIN SETTERFIELD / POOL / AFP via Getty Images

West Ham reste à la recherche d’une place en Ligue des champions avec cinq matchs à jouer et la taille de cette réussite ne doit pas être sous-estimée. Le mois dernier, c’était la première fois que les Hammers faisaient partie des quatre premiers en avril depuis 1986. Quatre de leurs cinq derniers matchs sont contre des équipes actuellement dans les sept derniers. Moyes vient d’avoir 58 ans le 25 avril, et il y a peut-être un sentiment de bouclage de la boucle maintenant qu’il est en charge d’une équipe qui cherche à écraser l’élite, tout comme il l’a fait à Everton, où il a été nommé directeur de l’Association des gestionnaires de la Ligue. Année trois fois pour avoir régulièrement bouleversé les chances.

Alors est-il revenu à quelque chose comme son ancien niveau? « Je vais vous dire quelque chose: j’ai toujours pensé à ça, mais peut-être que mon meilleur moment est encore à venir », a-t-il déclaré.

« Pourquoi devrais-je être vieux? Peut-être que je viens juste de terminer mon apprentissage. Peut-être que les emplois que j’ai exercés viennent d’être mes apprentissages, et c’est moi qui arrive à un âge et à une expérience où je peux donner le meilleur de moi-même. Personnellement, je me dis « c’est le moment où vous réussissez, vous gagnez et vous remettez au sommet de la Ligue ».

«Je vois cela comme une chance de revenir en arrière. Et West Ham, avec ce potentiel, je pense que mon travail est de revenir à un niveau où les grands clubs pourraient me considérer. Non pas que je sois intéressé à partir, Je suis content, mais je n’aurais pas eu ça [opportunity at United] si je n’avais pas fait mon travail à Everton, être cohérent et régulièrement défier et pousser les meilleures équipes. Si je peux faire cela à West Ham, je verrai cela comme un succès pour West Ham et pour moi-même. «

Note de l’éditeur: James Olley faisait partie du panel de vote pour les London Football Awards 2021