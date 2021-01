La fenêtre de transfert s’est ouverte début janvier et la spéculation s’intensifie sur les transactions potentielles. Découvrez les derniers potins ci-dessous et découvrez toutes les offres officielles ici.

Moyes émet un avertissement pour Rice

Le patron de West Ham United, David Moyes, insiste sur le fait qu’il n’a eu aucun contact de Manchester United et de Chelsea pour Declan Rice, selon le Daily Mail.

Des sources ont déclaré à ESPN cette semaine que l’équipe d’Ole Gunnar Solskjaer était prête à rivaliser avec les Blues pour le milieu de terrain très demandé de West Ham l’été prochain.

Moyes, cependant, a déclaré qu’aucun des deux clubs n’avait encore fait d’offre pour le joueur de 22 ans et qu’il ne voudrait de toute façon pas vendre le « grand leader » des Hammers.

Pendant ce temps, Eurosport rapporte que Moyes est prêt à se séparer de 15 millions de livres sterling pour sécuriser Boulaye Dia en remplacement de Sébastien Haller, qui a rejoint l’Ajax la semaine dernière. West Ham aurait pris contact avec le Stade de Reims, pour qui Dia a marqué 12 buts en 17 matches cette saison.

West Ham surveille également Olivier Giroud, mais croyez que tout accord pour signer le Français de Chelsea, son rival londonien, sera trop compliqué.

Declan Rice fait l’objet d’un transfert acharné de la guerre, Man United et Chelsea étant tous deux friands de la star de West Ham. Rob Newell – CameraSport via Getty Images

Napoli rejoint la liste des admirateurs de Thauvin

Napoli se serait enquis de la possibilité de signer Florian Thauvin de Marseille, selon Le10Sport.

Le point de vente français estime que si le directeur sportif marseillais Pablo Longoria travaille dans les coulisses pour améliorer sa propre équipe en janvier, en particulier lorsqu’il s’agit de trouver un attaquant pour aider Dario Benedetto, il devra peut-être considérer le fait que Thauvin pourrait partir.

Longoria voudrait garder le vainqueur de la Coupe du monde au club, mais Napoli a rejoint un nombre croissant de clubs qui souhaitent le signer.

L’AC Milan et Séville ont déjà envisagé de signer Thauvin à la fin de la saison, mais le journal italien Il Mattino soutient les affirmations de Le10Sport et pense que Naples envisage la possibilité de faire quelque chose plus tôt.

On pense que Thauvin demande aux prétendants potentiels un salaire de 5 millions d’euros par an, ce qui serait jugé trop excessif par Napoli, mais ils pensent pouvoir négocier afin de le convaincre de les rejoindre.

L’intérêt du PSG pour Donnarumma pour un accord avec Milan

Alors que l’AC Milan veut apparemment garder le gardien de but Gianluigi Donnarumma, et le sentiment est réciproque, le fait qu’il n’ait pas encore signé de prolongation laisse encore la porte ouverte au Paris Saint-Germain, rapporte Le10Sport.

L’accès à Donnarumma semblerait fermé, mais son agent Mino Raiola pense que Donnarumma peut gagner plus que le contrat de 7 millions d’euros que l’AC Milan lui a offert. Ce chiffre est une augmentation du Rossoneri offre plus tôt de 6 millions d’euros, mais avec le PSG également intéressé, Raiola pense que son client peut faire mieux.

Calciomercato suggère que les responsables du club de Raiola et de Milan se réunissent cette semaine pour discuter plus en détail, mais le suprême du PSG, Leonardo, gardera les oreilles au sol au cas où il y aurait une chance de l’attirer loin de la capitale italienne.

Tap-ins

– Aston Villa prépare une offre de signature Morgan Sanson de Marseille, selon le journaliste de Telefoot Julian Maynard. Villa surveille le milieu de terrain depuis des mois et ils sont prêts à offrir 22,5 millions de livres sterling pour le débarquer.

– AS rapporte que la candidate à la présidentielle de Barcelone, Joan Laporta, pense Lionel Messi veut rester au club, alors qu’il est également confiant de signer Eric Garcia de Manchester City à la fin de la saison. L’avenir de Messi a fait l’objet de nombreux débats ces derniers mois, mais Laporta, le grand favori pour succéder au président actuel Josep Maria Bartomeu, est convaincu que l’Argentin restera au Camp Nou.

– Léon Bailey vise un déménagement en Angleterre, selon Bild. L’ailier du Bayer Leverkusen est de retour à sa meilleure forme et travaille avec l’agence anglaise Unique Sports Management pour faciliter son déplacement de rêve. Leverkusen se prépare à sa sortie et regarde lui-même le FC Nordsjaelland, 18 ans Kamaldeen Sulemana comme remplacement possible.