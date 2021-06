David Moyes : le manager de West Ham signe un nouveau contrat de trois ans | Actualités footballistiques

David Moyes a signé un nouveau contrat de trois ans en tant que manager de West Ham.

Moyes, qui en est à son deuxième mandat à la tête des Hammers, a mené le club à une sixième place en Premier League la saison dernière, assurant la qualification pour la Ligue Europa.

West Ham avait mené des négociations avec Moyes sur un nouvel accord avant la fin de la campagne, avant que l’Écossais ne se présente comme candidat pour un retour à Everton après le départ de Carlo Ancelotti.

« Je suis ravi d’avoir engagé mon avenir avec West Ham United », a déclaré Moyes.

« C’est là que je veux être et je suis heureux. Je suis ravi d’avoir cette opportunité de construire sur ce que nous avons tous déjà réalisé ici. Les propriétaires et moi sommes pleinement alignés sur la façon dont nous voulons continuer à nous développer et à nous améliorer. le club de foot.

« Le conseil d’administration et tout le monde au club ont été fantastiques avec qui travailler, m’apportant un grand soutien et je pense que nous sommes tous unis dans ce que nous voulons réaliser dans les années à venir et comment nous pourrions être en mesure de réaliser ces choses. »

Moyes a également déclaré qu’il était déterminé à « continuer à repousser les limites » au stade de Londres.

« Nous avons fait d’énormes progrès au cours des 15 derniers mois et cela a été un effort collectif de tout le monde au club », a ajouté l’Ecossais.

« Les joueurs ont vraiment été superbes, mais le défi est que nos normes continuent de se développer. »

Plus à venir…

