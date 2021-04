David Moyes a rejoint le chœur de dédain envers la Super League européenne échappée ratée et a appelé à une compétition britannique unifiée à la place.

Au cours de la semaine au cours de laquelle les « six grands » clubs anglais ont été contraints de faire demi-tour après avoir accepté de rejoindre le nouveau tournoi, des informations ont de nouveau fait surface selon lesquelles les « deux grands » écossais, les Rangers et le Celtic, pourraient se retrouver au sud de la frontière.

Le patron de West Ham, Moyes, irait plus loin, appelant à une deuxième Premier League et à une voie pour que plus de clubs écossais rejoignent.

L’Ecossais, qui s’est dit « vraiment déçu » de Liverpool, Manchester United, Manchester City, Chelsea, Arsenal et Tottenham pour leur implication dans l’infortuné ESL, a ajouté: « Je pense qu’une réforme est nécessaire.

















« Le changement est nécessaire d’une certaine manière. Je pense que la Premier League a un produit brillant, je le sais vraiment, mais dans les meilleurs clubs, vous parlez de trop de matchs, alors pourrions-nous avoir la Premier League I et la Premier League II?

«Pourrions-nous avoir une situation où nous invitons les Rangers et le Celtic en Premier League II? Pourquoi ne pouvons-nous pas unir le Royaume-Uni? Pourquoi devons-nous être l’Angleterre et l’Écosse et ne pas l’unir?

« Pourquoi ne peut-il pas s’agir d’une pyramide qui permet aux équipes des ligues écossaises d’entrer en Premier League II? En fait, je pense qu’en fait, plus d’argent filtrerait si les Rangers et le Celtic pouvaient avoir la possibilité d’entrer.

« Pourquoi ne pouvons-nous pas unir le Royaume-Uni? Nous sommes au Brexit maintenant, nous avons notre pays, alors pourquoi pas? Les Rangers et le Celtic ne feraient qu’améliorer ce qui se passe en Angleterre.

















« Pourquoi ne pas essayer de faire ce que nous avons de nouveau et peut-être retirer quelques équipes de moins, peut-être deux de la Premier League et les mettre en Premier League II, et nous avons quelques semaines supplémentaires.

« Les grands clubs ont un si gros programme, et je ne peux voir qu’avec les nouveaux programmes qu’ils obtiennent tellement plus de matchs, et il devient trop difficile de jouer trop de matchs. »

Les clubs PL veulent que les instigateurs de la Super League perdent leur emploi

Les officiels des six clubs qui ont organisé l’échappée de la Super League européenne devraient être démis de leurs fonctions, selon les autres clubs de Premier League.

Les 14 équipes non impliquées appellent les propriétaires d’Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United et Tottenham à « faire ce qu’il faut » car ils ne pourront plus jamais faire confiance ou traiter avec leurs dirigeants.

La Super League européenne de séparation proposée s’est effondrée



Le vice-président exécutif de Manchester United, Ed Woodward, a déjà démissionné et les autres clubs veulent que plus de têtes roulent parce que les lignes n’ont pas seulement été franchies, « mais piétinées partout ».

« On nous avait dit à plusieurs reprises qu’ils ne mettaient pas en place une Super League, donc après ce qui s’est passé cette semaine, nous ne pouvons tout simplement plus traiter avec ces personnes », a déclaré un directeur général Actualités Sky Sports.

« Les propriétaires de ces six clubs doivent trouver de nouvelles personnes pour les représenter aux réunions de la Premier League. Ils doivent être remplacés. Certaines de ces personnes ont plus de visages que l’horloge de la ville.

« Nous sommes tous en désaccord (sur les choses) et nous nous soucions tous de nos propres intérêts, mais il y a certaines lignes qui ne peuvent pas être franchies et tant de lignes ont été piétinées tout au long de cette semaine. »

La Premier League devrait prendre des mesures contre eux après avoir terminé d’enquêter sur les événements qui ont conduit aux plans avortés, qui ont ébranlé le monde du football dans son essence.