David Moyes fulmine face à la décision contestée du VAR

Chelsea a remporté samedi sa troisième victoire de la saison de Premier League. Le match a cependant fait l’objet d’une décision d’arbitrage très contestée en fin de match. Maxwel Cornet de West Ham a marqué ce qui aurait été le but égalisateur à la 90e minute. Le ballon a été violemment frappé par l’international ivoirien dans un filet essentiellement ouvert.

Le filet était ouvert car le gardien de Chelsea, Edouard Mendy, était allongé sur le terrain au milieu de sa surface de réparation. Tenant son épaule, Mendy affirmait qu’il avait été coupé par l’ailier de West Ham Jarrod Bowen.

Alors que le but était initialement accordé, l’arbitre Andrew Madley a été chargé de jeter un coup d’œil plus approfondi par VAR. Madley a vu l’incident et a ensuite jugé que Bowen avait commis une faute sur Mendy avant le tir au but de Cornet.

Après le match, le manager des Hammers, David Moyes, a fustigé l’appel controversé de Madley. “C’est une décision scandaleuse, absolument pourrie de la part d’un des arbitres soi-disant d’élite”, a expliqué Moyes lors de son entretien d’après-match avec Sky Sports. “Cela ne dit pas grand-chose sur celui qui l’a envoyé du VAR également. C’est une décision incroyable contre nous.

“Le gardien de but vient le prendre et le sort de ses mains”, a poursuivi Moyes. “Ensuite, il a agi comme s’il s’agissait d’une blessure à l’épaule. Je suis étonné que VAR ait envoyé l’arbitre à l’écran. C’était une décision ridiculement mauvaise.

Moyes a également dénoncé des changements dans la manière dont les matchs de Premier League doivent être arbitrés.

“Ils ont de nouvelles personnes en charge qui essaient de faire quelque chose”, a déclaré le responsable. “J’ai perdu confiance en eux aujourd’hui dans les gens qui supportent le VAR. Après l’avoir regardé, je ne vois pas comment le but n’a pas été donné.

“Les arbitres ont dit qu’ils allaient réduire les défis légers et c’était incroyablement doux.”

Le patron de Chelsea, Thomas Tuchel, a affirmé que la décision massive était finalement un appel correct. “C’était une faute manifeste sur le gardien de but”, a déclaré l’Allemand. « Il y a une raison pour laquelle cela a joué en notre faveur. Je ne sais pas si tout le monde partage l’avis, c’est une faute. Le but que nous avons encaissé était très similaire dans la préparation de la situation à Tottenham.

Les arbitres de Premier League ne donnent pas d’interviews à la fin des matchs pour expliquer leurs décisions.

