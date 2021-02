David Moyes explique le rôle caché de Declan Rice dans la politique de transfert de West Ham

David Moyes admet que Declan Rice le motive constamment à continuer à améliorer West Ham.

Les Hammers entrent dans l’affrontement de dimanche avec leurs rivaux londoniens Tottenham au sommet des places européennes.

Et Moyes sait que s’il peut les maintenir en lice pour une place parmi les six premiers, il peut envoyer un message à la cible de Chelsea, une fois, qu’il n’a pas à bouger pour réaliser ses ambitions.

Il a déclaré: «Declan me pousse à améliorer l’équipe, parce que je le regarde et je dis: ‘Vous êtes un international anglais, peut-être un futur capitaine anglais, et vous voulez que je vous fasse de bons joueurs.

« De bons joueurs avec lesquels vous pouvez jouer et qui veulent s’améliorer ».

«Donc, chaque jour, je le regarde, je pense, » Mon Dieu, il me fait trouver de meilleurs joueurs à mon tour pour rendre West Ham meilleur « .

«Et je pense que Declan sera toujours là tant qu’il pense que je vais essayer de lui trouver de bons joueurs et des joueurs qui, selon lui, aideront l’équipe à s’améliorer.

«Donc, j’espère qu’il aura aimé la façon dont nous avons avancé et pense que nous avons amené de bons joueurs.