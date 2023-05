David Moyes dit que West Ham peut apprendre de la sortie de la Ligue Europa avant le match retour de la demi-finale ECL à AZ Alkmaar | Nouvelles du football

David Moyes espère que West Ham a appris de la demi-finale de la Ligue Europa de la saison dernière alors qu’il se prépare à affronter l’AZ Alkmaar jeudi pour une place en finale de la Ligue de conférence Europa.

Les Hammers se dirigent vers l’équipe d’Eredivisie AZ avec une avance d’un but après avoir remporté le match aller 2-1 au stade de Londres la semaine dernière.

Le vainqueur de l’égalité rencontrera Bâle ou la Fiorentina en finale le 7 juin, West Ham visant à aller plus loin que l’année dernière après avoir vu son rêve de Ligue Europa se terminer par l’Eintracht Francfort.

« Nous en avons retiré beaucoup », a déclaré Moyes lors de sa conférence de presse d’avant-match mercredi. « Nous avons dû battre Séville et Lyon pour nous rendre à l’Eintracht Francfort. Nous sentions que nous nous étions mis dans une très bonne position. Notre forme était bonne et nous nous sentions bien de gagner le match.

« En fin de compte, peut-être qu’un peu de manque d’expérience d’être à ce niveau de la compétition pourrait nous avoir fait des ravages. J’espère que nous pourrons en tirer des leçons, nous améliorer un peu et nous espérons tous vraiment nous pouvons faire un pas de plus et arriver en finale.

« Les joueurs sont généralement plus expérimentés. Vous devez vous rappeler que West Ham n’était pas allé en Europe depuis je ne sais combien d’années avant l’année dernière. C’était notre première année et nous avons navigué la plupart du temps dans le bon sens. Nous avons fait à peu près la même chose cette année, nous avons très bien navigué pour arriver à ce point de la compétition.

« Nous sommes maintenant confrontés à un adversaire difficile qui a joué contre de très bonnes équipes et a éliminé de très bonnes équipes de la compétition. Il n’y a aucune garantie dans le football, vous devez le gagner et nous devrons le gagner. »

Moyes est le seul manager d’une équipe anglaise à avoir gagné à Alkmaar après avoir mené Everton à la victoire en 2007 contre l’équipe de Louis Van Gaal – et s’attend à un défi difficile.

Image:

Tijjani Reijnders de l’AZ Alkmaar célèbre avec ses coéquipiers après avoir marqué contre West Ham





« Alkmaar a très bien joué, pas seulement dans le match contre nous, mais je les ai vus dans d’autres », a-t-il déclaré. « Ils se débrouillent remarquablement bien dans la ligue néerlandaise et le font depuis quelques années.

« Ce sera un match assez ouvert. Alkmaar a montré quand ils étaient derrière avant de quoi ils étaient capables, nous sommes invaincus à l’extérieur en Europe. Toutes ces choses ajoutées en font un match intéressant. »

Michail Antonio, qui a raté la défaite de dimanche à Brentford, et Vladamir Coufal, absent des trois derniers matches, ont tous deux voyagé avec le groupe et ont « une chance de jouer ».

Image:

West Ham célèbre après que Michail Antonio a marqué le deuxième but de son équipe lors du match aller avec l’AZ Alkmaar





La survie de la Premier League étant pratiquement confirmée, une chance d’atteindre la finale et de remporter la compétition reste la dernière chance de se qualifier pour l’Europe la saison prochaine.

« Ce serait énorme si nous pouvions refaire l’Europe », a déclaré Moyes. « Ce serait trois années consécutives pour West Ham dans une ligue incroyablement compétitive. Le faire trois années de suite serait formidable, mais nous devons d’abord naviguer dans une demi-finale. Nous ‘ Nous jouons contre une très bonne équipe, une bonne équipe de football et nous devons essayer de faire le travail qui s’impose.

« J’ai dit à plusieurs reprises que lorsque vous essayez de construire et de développer un club de football, cela ne va pas toujours dans une direction. Vous devez parfois avoir des revers, cela ne se passe pas toujours comme vous le souhaitez. , mais étant en Europe, principalement pour les supporters, le club et toutes les personnes impliquées, cela a été un voyage incroyable que nous avons eu, cette saison et la saison dernière.

« Être en demi-finale de la Ligue Europa l’année dernière et perdre contre l’Eintracht Francfort a été une excellente course pour nous. Cette année, nous nous sommes retrouvés dans une autre demi-finale. Cela demande du travail. Les joueurs ont fait un brillant travail au cours des deux dernières années en faisant cela.

Les matchs restants de West Ham

18 mai : AZ Alkmar (A) – Europa Conference League, coup d’envoi 20h

Le 21 mai: Leeds (H) – Premier League, coup d’envoi à 13h30, en direct Sports du ciel

28 mai : La ville de Leicester (A) – Premier League, coup d’envoi 16h30