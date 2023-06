David Moyes discutera de l’avenir de West Ham avec le président David Sullivan | Nouvelles du football

David Moyes rencontrera vendredi le président de West Ham, David Sullivan, pour discuter de la voie à suivre après la victoire du club en Europa Conference League.

Moyes a remis le premier trophée du club en 43 ans avec une victoire 2-1 sur la Fiorentina à Prague mercredi et les discussions porteront désormais sur la manière dont le club s’appuie sur ce succès.

Ils discuteront également de la manière d’investir dans l’équipe à l’avenir avec Declan Rice qui doit partir cet été.

Plus à venir.

Ceci est une nouvelle de dernière heure qui est mise à jour et plus de détails seront publiés sous peu. Veuillez actualiser cette page pour les dernières mises à jour.

Sky Sports vous apporte des mises à jour en direct au fur et à mesure qu’elles se produisent. Obtenez les dernières nouvelles sportives, des analyses, des interviews exclusives, des rediffusions et des faits saillants.

Sky Sports est votre source de confiance pour les gros titres de l’actualité sportive et les mises à jour en direct. Regardez la couverture en direct de vos sports préférés : Football, F1, Boxe, Cricket, Golf, Tennis, Ligue de rugby, Rugby, NFL, Fléchettes, Netball et obtenez les dernières nouvelles sur les transferts, les résultats, les scores et plus encore.

Visitez skysports.com ou l’application Sky Sports pour tous les titres de l’actualité sportive. Vous pouvez recevoir des notifications push de l’application Sky Sports pour les dernières nouvelles de vos sports préférés et vous pouvez également suivre @SkySportsNews sur Twitter pour obtenir les dernières mises à jour.