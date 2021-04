Le manager de West Ham United, David Moyes, a appelé à une refonte de la Premier League anglaise avec l’inclusion des équipes écossaises du Celtic et des Rangers après l’échec de la Super League européenne.

Les propositions de la Super League de 12 des principaux clubs européens – y compris les équipes de Premier League Liverpool, Arsenal, Manchester City, Manchester United, Chelsea et Tottenham Hotspur – ont fait l’objet de nombreuses critiques avant que le projet ne s’effondre.

Moyes, dont l’équipe affrontera Chelsea plus tard samedi, a déclaré qu’une compétition britannique unifiée pourrait profiter au match.

« Le changement est nécessaire d’une certaine manière », a déclaré Moyes, originaire d’Écosse, aux journalistes. « La Premier League a un produit brillant … mais dans les meilleurs clubs, vous parlez de trop de matchs, alors pourrions-nous avoir la Premier League I et Premier League II?

«Pourrions-nous avoir une situation où nous invitons les Rangers et le Celtic en Premier League II? Pourquoi ne pouvons-nous pas unir le Royaume-Uni? Pourquoi devons-nous être l’Angleterre et l’Écosse et ne pas les unir?

«Pourquoi ne peut-il pas s’agir d’une pyramide permettant aux équipes des ligues écossaises d’entrer en Premier League II? En fait… plus d’argent filtrerait si les Rangers et le Celtic pouvaient avoir la possibilité d’entrer. «

Moyes a déclaré que l’idée offrirait également une solution aux horaires chargés des meilleures équipes qui s’affrontent sur plusieurs fronts.

« Pourquoi ne pas essayer de créer quelque chose de nouveau et peut-être retirer quelques équipes de moins, peut-être deux de la Premier League et les mettre en Premier League II, et nous avons quelques semaines supplémentaires? », A ajouté Moyes.

« Les grands clubs ont un si gros programme, et je ne peux voir qu’avec les nouveaux programmes qu’ils obtiennent tellement plus de matchs, et il devient trop difficile de jouer trop de matchs. »

