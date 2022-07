David Moores, ancien propriétaire de Liverpool, décède à 76 ans

L’ancien président et propriétaire de Liverpool, David Moores, est décédé à l’âge de 76 ans, a annoncé vendredi le club de Premier League.

Moores a été président pendant 16 ans à partir de 1991 et est devenu président honoraire à vie après avoir vendu sa participation majoritaire dans le club en 2007. Il est décédé vendredi, quelques semaines seulement après la mort de sa femme Marge.

La famille Moores a détenu une participation majoritaire dans Liverpool pendant plus d’un demi-siècle et David a pris la relève au club en 1991. Aux côtés du directeur général Rick Parry, il était en poste à l’aube de l’ère de la Premier League en 1992 et a supervisé la direction. nominations de Roy Evans, Gerard Houllier et Rafael Benitez.

