David Montgomery se déchaîne alors que les Lions battent les Packers 34-20 pour prendre le commandement de la NFC Nord

GREEN BAY, Wisconsin (AP) – David Montgomery a totalisé 121 verges et trois touchés, et les Lions de Détroit se sont affirmés comme l’équipe à battre dans la NFC Nord, dominant la première mi-temps et battant les Packers de Green Bay 34-20 jeudi. nuit.

Montgomery a porté le ballon 32 fois après avoir raté la victoire des Lions contre Atlanta dimanche dernier en raison d’une contusion à la cuisse. Il est devenu le premier Lion à se précipiter pour trois touchés à Green Bay et le premier joueur de Détroit à dépasser les 100 verges au sol avec trois touchés depuis James Stewart en 2000.

Les Lions (3-1) ont battu les Packers (2-2) pour une quatrième fois consécutive, une séquence qui comprend également le dernier match de la saison dernière, lorsque Détroit a refusé à Green Bay une place en séries éliminatoires lors du dernier match d’Aaron Rodgers avec les Packers. .

Le remplaçant de Rodgers, Jordan Love, a lancé un touché et a couru pour un autre alors qu’il tentait de rallier les Packers en seconde période. Il a réussi 23 sur 36 pour 246 verges et a été repoussé deux fois par Jerry Jacobs.

Détroit menait 27-3 à la mi-temps et avait devancé Green Bay de 284 verges à 21 alors que la mi-temps se terminait sous les huées de la foule. Il s’agissait de la première mi-temps la plus marquante des Lions contre les Packers dans l’histoire de 188 matchs de la série.

