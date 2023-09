David Montgomery se déchaîne alors que les Lions battent les Packers 34-20 pour prendre le commandement de la NFC Nord

GREEN BAY, Wisconsin (AP) – David Montgomery n’a jamais battu les Packers de Green Bay au cours de ses quatre saisons avec les Bears de Chicago.

Désormais avec une autre équipe de la NFC Nord, Montgomery a tiré le meilleur parti de sa nouvelle situation et a aidé les Lions de Détroit à prendre rapidement le commandement de la division avec une victoire de 34-20 au Lambeau Field jeudi soir.

« C’était vraiment différent d’arriver avec le groupe de gars avec qui je suis », a déclaré Montgomery, qui a totalisé 121 verges et trois touchés. « J’ai la chance de venir ici avec ces gars et d’obtenir le « dub ». C’est grand pour moi. Je peux dire à mon fils que j’ai battu les Packers, donc je suis ravi de le dire et ravi de faire partie de cette équipe.

Montgomery a porté le ballon 32 fois après avoir raté la victoire des Lions contre les Falcons d’Atlanta dimanche en raison d’une contusion à la cuisse. Il est devenu le premier Lion à se précipiter pour trois touchés à Green Bay et le premier joueur de Détroit à dépasser les 100 verges au sol avec trois touchés depuis James Stewart en 2000.

« Il était en train de jouer », a déclaré le receveur des Lions Amon-Ra St. Brown. « Nous pouvons compter sur lui à tout moment. Donnez-lui le ballon, il va faire bouger les choses.

Les Lions (3-1) ont battu les Packers (2-2) pour une quatrième fois consécutive, une séquence qui comprend également le dernier match de la saison dernière, lorsque Détroit a refusé à Green Bay une place en séries éliminatoires lors du dernier match d’Aaron Rodgers avec les Packers. .

Détroit a profité de l’élan de cette victoire de fin de saison en prenant un départ rapide cette année qui comprend désormais des victoires sur la route contre les Packers et les champions en titre du Super Bowl, les Chiefs de Kansas City.

« Envoyez-nous n’importe où, alignez-nous contre n’importe qui et nous sentons que nous pouvons y aller et les battre », a déclaré le quart-arrière des Lions Jared Goff, qui a réalisé 19 sur 28 pour 210 verges avec un touché et une interception. « C’est une bonne sensation à ressentir. »

Le remplaçant de Rodgers, Jordan Love, a lancé un touché et a couru pour un autre alors qu’il tentait de rallier les Packers en seconde période. Il a terminé 23 sur 36 pour 246 verges et a été repoussé deux fois par Jerry Jacobs.

Détroit menait 27-3 à la mi-temps et avait devancé Green Bay de 284 verges à 21 alors que la mi-temps se terminait sous les huées de la foule. Il s’agissait de la première mi-temps la plus marquante des Lions contre les Packers dans l’histoire de 188 matchs de la série.

Les Packers avaient organisé un rallye improbable cinq jours plus tôt, menés 17-0 par la Nouvelle-Orléans avant de marquer 18 points dans les 11 dernières minutes pour une victoire d’un point.

Green Bay a fait face à un déficit d’au moins 17 points à la mi-temps au cours de semaines consécutives pour la première fois de l’histoire de la franchise. Cette fois, c’était trop difficile à surmonter.

« Je pense qu’offensivement dans son ensemble, nous devons commencer plus vite », a déclaré Love. « Nous ne commençons pas vite et nous prenons du retard et c’est difficile de courir avec le ballon. Nous nous retrouvons dans des situations où il faut lancer le ballon. Je pense donc que nous devons simplement commencer plus vite.

Love a ramené les Packers à moins de 10 points. Sa passe de touché d’un mètre à Christian Watson a couronné une course de 86 verges d’une saison pour ouvrir la seconde mi-temps.

Jayden Reed a terminé le troisième quart avec un attrapé de 44 verges qui a permis à Love de marquer un touché de 9 verges avec 14:52 à jouer pour porter le score à 27-17.

Détroit a répondu avec un drive de 14 jeux et 75 verges, couronné par Le touché d’un mètre de Montgomery au quatrième et au but, cela a pris près de neuf minutes de retard et a mis le match de côté.

Les Lions étaient prêts à se contenter d’un panier de 30 verges qui aurait permis de conserver un match à deux points, mais ils ont obtenu un premier essai lorsque Quay Walker de Green Bay a reçu une pénalité pour conduite antisportive pour avoir couru vers l’avant et sauté la ligne d’arrivée. une tentative de bloquer le coup de pied.

« J’étais juste dans le moment, mais je dois en être conscient », a déclaré Walker. « C’est sur moi. »

Compte tenu de la manière dont le match a débuté, il était surprenant qu’il soit encore compétitif au quatrième quart-temps.

Rudy Ford a intercepté Goff lors du troisième jeu de mêlée pour établir un panier. Détroit a ensuite marqué 24 points lors de ses quatre entraînements suivants pour ravir le un contingent important de fans des Lions qui a décoré les tribunes du Lambeau Field en bleu Honolulu.

La passe de touché de 24 verges de Goff vers un St. Brown grand ouvert a donné l’avantage aux Lions pour de bon. Montgomery a marqué sur des courses de 3 et 2 verges, tandis que Riley Patterson a lancé des paniers de 33 et 37 verges.

Le deuxième quart était presque à mi-chemin et les Lions menaient déjà 24-3 lorsque les Packers ont finalement obtenu leur premier essai grâce à une pénalité de Détroit. Les Packers n’ont obtenu un premier essai selon leurs propres mérites que lorsqu’il restait 7 secondes avant la mi-temps.

RAPPORT DE BLESSURE

Lions : Le S Brian Branch s’est blessé à la cheville au troisième quart, puis est revenu au match puis est retombé. CB Chase Lucas est parti malade en première mi-temps.

Packers : TE Luke Musgrave a subi une commotion cérébrale en première mi-temps. CB Jaire Alexander (dos) et LG Elgton Jenkins (genou) étaient absents pour un deuxième match consécutif, et le LT David Bakhtiari (genou) a raté un troisième match consécutif. Bakhtiari a été placé sur la liste des blessés plus tôt jeudi, ce qui signifie qu’il devra rater au moins les trois prochains matchs.

SUIVANT

Lions : accueillez la Caroline le dimanche 8 octobre.

Packers : À Las Vegas le lundi 9 octobre.

___

Steve Megargee, Associated Press