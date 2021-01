David Mitchell a révélé que l’opération cardiaque de Robert Webb les a rapprochés.

Le duo Peep Show s’est réuni une fois de plus pour plus de rires sur Channel 4, mais leur relation dans la vie réelle a également subi quelques changements.

S’exprimant dans une nouvelle interview avec Radio Times, le duo de comédiens a discuté de l’évolution de leur relation professionnelle et personnelle au fil des ans.

Pourtant, après que Robert, 48 ans, a récemment subi une chirurgie cardiaque et s’est rétabli suite à une peur de la santé, cela a eu un effet profond sur la dynamique du couple.

S'exprimant avant la première de la deuxième série de leur sitcom Back on Channel 4, David, 46 ans, a révélé: « Il est toujours plus facile d'être gentil avec Rob envers les autres, alors je peux vous dire que l'opération cardiaque de Rob m'a rappelé moi combien je suis reconnaissant de l'avoir dans ma vie. «







(Image: canal 4)



Il ajoute qu’il trouve «faire des compliments extrêmement difficile», mais réalise maintenant l’importance de complimenter un artiste même si cela ne lui vient pas naturellement.

Pendant ce temps, Robert a expliqué: «Entre 2005 et 2007 environ, David a été la première personne verticale que j’ai vue le matin et la dernière la nuit.

« Nous nous sommes débrouillés en n'ayant pas The Row. Si nous avions eu The Row, des choses auraient été dites qui ne pourraient pas être non dites, ce qui aurait été très dommage pour notre amitié et notre carrière. »







(Image: canal 4)



Robert a décrit ce que le couple avait comme « rare » mais admet que ce n’était pas toujours facile.

Heureusement, leur temps à part fait maintenant « plaisir » à Robert quand il voit David.

L'interview intervient après que David a récemment parlé de la nature surréaliste de leur ancienne co-star de Peep Show, Olivia Colman, qui a atteint une célébrité mondiale et remporté un Oscar pour sa performance dans The Favorite.







(Image: PA)



S’exprimant sur le Graham Norton Show vendredi, David a noté avec humour: « Elle est la première des lauréates aux Oscars de Peep Show. »

Il a toutefois révélé: « J’ai été surpris de voir à quel point j’étais ravi quand elle a gagné. C’était génial … mais c’était un peu fou. »

La deuxième série arrive sur Channel 4 le 21 janvier.

