David Miranda, militant des droits des homosexuels et époux de Glenn Greenwald, décède à 37 ans

David Miranda, un militant brésilien des droits des homosexuels et ancien législateur qui a aidé son mari, le journaliste Glenn Greenwald, à diffuser des informations à partir de documents américains classifiés divulgués par le dénonciateur Edward Snowden, est décédé le 9 mai dans un hôpital de Rio de Janeiro. Il avait 37 ans. Greenwald a annoncé le décès, survenu un jour avant le 38e anniversaire de M. Miranda. Après avoir été hospitalisé pour une infection gastro-intestinale grave en août, M. Miranda a passé neuf mois en soins intensifs, où il a lutté contre des infections supplémentaires mais s’est parfois rallié, selon Greenwald. Aucune cause immédiate de décès n’a été signalée.

Fils d’une prostituée, M. Miranda a été élevé par un voisin dans un quartier désespérément pauvre de Rio. Il s’est fait connaître en tant qu’homme politique gay révolutionnaire et farouche opposant au président brésilien de droite Jair Bolsonaro de 2019 à 2022. M. Miranda s’est classé parmi les 100 « leaders de la prochaine génération » du magazine Time en 2019 en raison de son franc-parler au nom du Brésil. communautés les plus pauvres et les plus marginalisées.

M. Miranda, qui a rencontré Greenwald en 2005 sur la plage d’Ipanema à Rio, est entré en politique en 2016 et s’est décrit comme le premier homme ouvertement homosexuel au conseil municipal de Rio. Deux ans plus tard, il se présente à la législature fédérale avec le Parti du socialisme et de la liberté, connu sous ses initiales portugaises PSOL.

M. Miranda a perdu les élections de 2018 mais a obtenu un siège l’année suivante après que le législateur Jean Wyllys, un autre membre ouvertement homosexuel du PSOL, ait quitté le pays à la suite de menaces de mort. M. Miranda a été élu pour occuper son siège.

« Évidemment, j’ai peur pour ma vie ou ce qui peut arriver à ma famille », a déclaré M. Miranda dans une interview à la radio avec la Canadian Broadcasting Corp. en 2019, « mais dans des moments comme celui-ci, il faut être courageux. Les gens ont besoin d’une voix.

Avant d’entrer en politique, M. Miranda a attiré l’attention internationale en transportant des fichiers informatiques liés à des documents divulgués par Snowden, un consultant en renseignement informatique dont l’employeur travaillait avec l’Agence de sécurité nationale.

En 2013, Snowden a publié une mine de documents classifiés à Greenwald et Laura Poitras, une réalisatrice de documentaires américaine vivant en Allemagne. Parmi les révélations figuraient des détails sur la surveillance par la NSA et d’autres agences.

Plusieurs mois plus tard, M. Miranda a été enrôlé par Greenwald pour ramener une clé USB de Poitras au Brésil. Lors d’une escale à l’aéroport d’Heathrow à Londres, M. Miranda a été détenu en vertu de la loi antiterroriste britannique et détenu pendant neuf heures.

« J’étais sûr que je partirais à Guantánamo pour toujours », a-t-il déclaré plus tard. Mais il est rentré chez lui à Rio et a poursuivi le gouvernement britannique, affirmant qu’il violait ses droits en tant que journaliste. Un tribunal britannique a jugé en 2014 que la détention de M. Miranda était légale bien qu’il s’agisse d’une « ingérence indirecte dans la liberté de la presse ». (Snowden n’est pas retourné aux États-Unis, craignant d’être arrêté, et a obtenu la nationalité russe en 2022.)

« Le journalisme n’est pas un crime », a déclaré Greenwald après la détention de son mari, « et ce n’est pas du terrorisme ».

M. Miranda et Greenwald se sont rencontrés en 2005 lorsque ce dernier, alors avocat à Manhattan, s’était rendu au Brésil pour deux mois de vacances. Sur la plage, M. Miranda jouait au volleyball et renversa accidentellement la boisson de Greenwald. Il s’est abondamment excusé, en portugais.

M. Miranda et Greenwald sont sortis dîner ce soir-là et ont commencé à vivre ensemble moins d’une semaine plus tard. Leur attirance mutuelle, raconta plus tard Greenwald au New York Times, était comme « deux astéroïdes entrant en collision », et ils se marièrent bientôt.

« Je ne parlais pas beaucoup anglais », a déclaré M. Miranda au magazine Out en 2011, « et il ne connaissait que quelques mots de portugais, mais nous avons communiqué tout ce qui était important. Quand vous rencontrez la bonne personne, vous le savez.

Pour rester au Brésil avec M. Miranda, Greenwald a dû cesser de pratiquer le droit. Il s’est lancé dans le blogging, d’abord avec Salon puis pour le Guardian. Il a développé une écriture suivante sur les guerres menées par les États-Unis en Irak et en Afghanistan et leurs effets sur les libertés civiles dans le pays. Les pièces de Greenwald ont attiré l’attention de Snowden des années avant les fuites.

En 2014, le Washington Post et le Guardian ont reçu le prix Pulitzer du service public pour une série d’articles qui ont exposé les programmes de surveillance mondiale de la NSA. Les principaux journalistes du projet – Barton Gellman du Post et Greenwald pour le Guardian – ont basé leurs articles sur les révélations de Snowden.

« De tous ceux qui ont participé aux révélations de 2013 sur la surveillance de masse mondiale, mon cher ami David Miranda était peut-être le plus juste – et le plus pur », a tweeté Snowden après avoir appris la mort de M. Miranda. Snowden a écrit que M. Miranda « n’a jamais faibli » lors de son interrogatoire par les autorités britanniques.

David Michael dos Santos Miranda est né le 10 mai 1985 d’une prostituée à Jacarezinho, l’un des quartiers les plus pauvres de Rio. Il n’a jamais connu son père et sa mère est morte quand il avait 5 ans.

M. Miranda a été élevé par un voisin, mais il est parti seul à 13 ans. Pour s’en sortir, il cirait des chaussures et nettoyait des bâtiments et fouillait parfois dans les poubelles pour se nourrir. Plus tard, avec les encouragements de Greenwald, M. Miranda a obtenu en 2014 un diplôme en marketing d’une école de Rio.

L’implication de M. Miranda dans les fuites de Snowden l’a inspiré à entrer en politique, d’abord dans un appel infructueux aux autorités brésiliennes pour qu’elles accordent l’asile à Snowden. Un an après son élection à Rio, il a été rejoint au conseil municipal par Marielle Franco, une femme noire avec une compagne et un enfant.

Elle est devenue un mentor et «une figure maternelle», a déclaré M. Miranda. Leurs initiatives conjointes comprenaient une loi permettant aux personnes transgenres d’utiliser leurs noms préférés sur les documents gouvernementaux.

« Se battre pour la communauté LGBT », a-t-il déclaré, « est au cœur de mes os et de mon sang. »

En 2018, alors qu’il était ramené chez lui après avoir prononcé un discours, Franco a été mortellement abattu. À l’époque, M. Miranda a déclaré au magazine Out qu’il pensait qu’il s’agissait d’un assassinat ciblé. (Deux anciens policiers ont ensuite été arrêtés pour le crime et attendent leur procès.)

« Ils auraient pu prétendre qu’il s’agissait d’une agression », a déclaré M. Miranda, « mais ils ne se sont pas donné la peine. Ils voulaient envoyer un message. M. Miranda a déclaré qu’être porteur du cercueil aux funérailles de Franco « aurait pu être le moment le plus difficile de ma vie ».

Après la mort de Franco, M. Miranda, Greenwald et leurs deux enfants adoptifs ont voyagé dans des voitures avec des vitres pare-balles. M. Miranda a annulé certains engagements pour des raisons de sécurité.

Au sein de la législature fédérale, M. Miranda a dirigé les efforts en faveur de lois sur les crimes de haine spécifiques aux LGBT. Il a également travaillé sur des projets d’enquête avec Greenwald, qui a quitté le Guardian et a aidé à fonder un site d’information, l’Intercept, en 2014. (Greenwald a démissionné de l’Intercept en 2020.)

M. Miranda a aidé Greenwald avec une histoire de 2019 qui citait des conversations téléphoniques piratées entre des procureurs et un juge supervisant une affaire de corruption contre l’ancien président de gauche Luiz Inácio Lula da Silva, dont l’emprisonnement a ouvert la voie à la victoire électorale de Bolsonaro. (Da Silva, largement connu sous le nom de Lula, est revenu pour vaincre Bolsonaro en 2022 et regagner la présidence.)

L’histoire de la bombe a fait de M. Miranda et de Greenwald des cibles pour Bolsonaro, qui s’était déjà déclaré « un fier homophobe », et ses partisans. En 2020, Greenwald a été accusé de « cybercrimes » par le gouvernement Bolsonaro. L’affaire a ensuite été rejetée par un juge qui a déclaré que Greenwald avait « incité » le piratage mais était protégé par la liberté de la presse.

En plus de Greenwald, les survivants incluent leurs fils, João et Jonathan.

En juillet 2019, le Times rapportait que M. Miranda vivait seul et en proie à « la solitude et l’aliénation » dans la capitale, Brasilia. Il a cependant purgé son mandat et prévoyait de se présenter à la réélection en 2022. Sa candidature a été retirée en octobre lors de son hospitalisation.