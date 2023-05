David Miranda, membre du Congrès brésilien et époux de Glenn Greenwald, décède à 37 ans après une bataille de 9 mois aux soins intensifs

Inscrivez-vous à notre e-mail Evening Headlines pour votre guide quotidien des dernières nouvelles Inscrivez-vous à notre e-mail gratuit US Evening Headlines

David Miranda, ancien membre du Congrès brésilien et mari du journaliste Glenn Greenwald, est décédé à l’âge de 37 ans après une bataille de neuf mois aux soins intensifs contre une infection gastro-intestinale.

M. Greenwald, 56 ans, s’est rendu sur Twitter pour écrire un hommage à son mari.

Peu après 8 heures du matin le mardi 9 mai, M. Greenwald écrit: « C’est avec la plus profonde tristesse que je vous annonce le décès de mon mari, @DavidMirandaRio. Il aurait eu 38 ans demain. Sa mort, tôt ce matin, est survenue après une bataille de 9 mois aux soins intensifs. Il est mort en paix, entouré de nos enfants, de notre famille et de nos amis.

Miranda a été saluée par des politiciens, des célébrités et des militants brésiliens, avec le président brésilien Luiz Inácio Lula da Silva tweeter: « Mes condoléances à @ggreenwald et à sa famille pour la perte de David Miranda. Un jeune homme avec une trajectoire extraordinaire qui est parti trop tôt.

Miranda, qui a siégé au congrès brésilien entre 2019 et 2022, était un membre fort de la résistance à l’administration d’extrême droite du président Jair Bolsonaro, selon Le gardien.

Renata Souza, une législatrice de gauche, tweeté de son « immense chagrin suite au départ de mon cher ami David Miranda. Un gars drôle, aimant, fêtard qui n’a jamais renoncé à se battre pour la vie et pour les gens de la favela ».

Rappeur brésilien Emicida écrit: « Aujourd’hui, le Brésil a perdu un jeune homme courageux qui, en luttant pour ses rêves, a fini par libérer les rêves de beaucoup d’autres. »

Rosangela Lula da Silva, la première dame du Brésil, tweeté que Miranda laissait un héritage « de lutte et d’amour » et le président du Parti des travailleurs (PT), Gleisi Hoffmann, écrit qu’« il avait une vivacité qui réjouissait la politique ».

Le journaliste Guardian Glenn Greenwald, à droite, et son partenaire David Miranda (PA)

Miranda a été le premier homosexuel à être élu au conseil municipal de Rio. Il a également joué un rôle central dans les fuites d’Edward Snowden en 2013, un effort dirigé par M. Greenwald. Miranda a été détenue à l’aéroport d’Heathrow à Londres pendant neuf heures alors qu’il se rendait à Rio avec des clés USB contenant des documents liés aux révélations de Snowden, Le gardien indiqué.

M. Greenwald a dit Le New York Times en 2019, il a rencontré Miranda sur une plage du quartier d’Ipanema à Rio lorsque Miranda a renversé son verre avec une balle.

« Je n’étais pas du tout du genre à tomber amoureux de quelqu’un au premier regard », a déclaré M. Greenwald à l’époque. « Mais la passion, l’intensité de David, c’était comme si deux astéroïdes se heurtaient. »

M. Greenwald a ajouté sur Twitter mardi que la vie de son mari avait été « extraordinaire à tous égards », notant que Miranda avait perdu sa mère à l’âge de cinq ans, « le laissant orphelin à Jacarezinho ».

« Une belle et compatissante voisine » appelée Dona Eliane a pris soin de Miranda malgré le fait qu’elle ait quatre de ses propres enfants et qu’elle soit dans une « profondeur de pauvreté », a déclaré M. Greenwald.

La voisine est devenue la mère de Miranda et « lui a donné une chance pour une vie ».

« Cela a donné à David la chance de vivre son plein potentiel dans une société qui l’étouffe souvent. Il a joué un rôle clé dans l’histoire de Snowden, est devenu le premier homme gay élu au conseil municipal de Rio, puis au Congrès fédéral à 32 ans. Il a inspiré tant de gens avec sa biographie, sa passion et sa force de vie », a écrit M. Greenwald dans le Twitter fil de discussion.

Le journaliste a déclaré qu’il n’y avait « personne avec une volonté ou une force vitale plus forte ».

Être père était le « plus grand rêve » de Miranda et cela lui a donné « la plus grande fierté et le plus grand but », selon M. Greenwald. « Il était le parent le plus dévoué et le plus aimant. Il m’a appris à être père. Et nos garçons vraiment exceptionnels – avec leur propre début difficile à [life] – est son plus grand héritage.

M. Greenwald a déclaré qu’on lui avait dit le 6 août, jour de l’hospitalisation de Miranda, qu’il était peu probable qu’il survive cette semaine.

« J’ai entendu la même chose 3 fois depuis », a écrit M. Greenwald. « Il a refusé, dans le style classique de David. Les 4 derniers mois ont donné à notre famille les plus beaux moments ensemble.

Le mari a déclaré que Miranda était «l’homme le plus fort, le plus passionné et le plus compatissant que j’ai connu. Personne n’avait un mauvais mot pour lui ».

« Je ne peux pas décrire la perte et la douleur. Je ferai de mon mieux pour honorer son héritage : nos enfants et nos ONG. Et je sais que tant de gens le célébreront, ainsi que son impact », a-t-il conclu.