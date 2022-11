David Miliband laisse entendre qu’il pourrait se présenter aux élections législatives

Inscrivez-vous à notre e-mail gratuit sur le Brexit et au-delà pour les derniers titres sur ce que le Brexit signifie pour le Royaume-Uni Inscrivez-vous à notre e-mail Brexit pour les dernières informations

L’ancien ministre travailliste David Miliband a laissé entendre qu’il pourrait faire une tentative spectaculaire pour revenir au parlement.

L’ancien ministre des Affaires étrangères, battu par son frère Ed Miliband pour la direction travailliste en 2010, a déclaré qu’un retour n’avait “pas encore été décidé”.

Le haut responsable – qui a démissionné de son poste de député en 2013 – a refusé d’exclure l’idée de revenir aux Communes lorsqu’il a été poussé à ce sujet par le présentateur de LBC, Andrew Marr.

« Ce n’est pas encore décidé. Ce n’est pas fait », a déclaré M. Miliband, après qu’on lui ait demandé s’il pouvait se présenter aux prochaines élections générales.

Il a dit : « Je ne vais même pas y aller, parce que je dois rendre justice aux gens qui travaillent pour le Comité international de secours… Ce travail signifie beaucoup pour moi, et je suis très s’y est engagé. »

M. Miliband, qui reste président et directeur général de l’IRC, a ajouté: “Si vous commencez à penser à votre prochain emploi, vous vous attirerez des ennuis.”

L’ancien ministre du Cabinet a également déclaré qu’il était “enthousiaste” à propos de la direction du Labour sous Sir Keir Starmer.

“Le Parti travailliste, Dieu merci, s’est mis dans une position où il a de bonnes personnes à sa tête – il a développé ses plans pour le gouvernement”, a-t-il déclaré. “C’est quelque chose qui, à mon avis, est vraiment essentiel pour le pays qui me tient vraiment à cœur.”

M. Miliband a refusé de critiquer l’approche de Sir Keir concernant le Brexit, après que le dirigeant travailliste s’est engagé à ne pas franchir la “ligne rouge” du retour à la liberté de circulation avec l’UE, et a exclu tout retour au marché unique et à l’union douanière.

“En ce qui concerne l’Europe, il me semble que ce qu’il essaie de faire, c’est de s’assurer qu’il ne se fasse pas acculer par ses adversaires politiques, ce qui est tout à fait compréhensible”, a déclaré M. Miliband.

Mais l’ex-chef politique de Tony Blair a déclaré que la réputation de la Grande-Bretagne avait été “déchiquetée” et a appelé à des liens plus étroits avec l’UE, ajoutant : “Nous avons perdu la coopération européenne à cause du Brexit – nous devons la reconstruire”.

Des sources travaillistes ont déclaré qu’il n’y avait aucune perspective immédiate que M. Miliband soit sélectionné comme candidat aux prochaines élections, selon des informations.

L’ancien ministre du cabinet du New Labour a refusé de servir dans le cabinet fantôme de son frère et a ensuite critiqué la direction du parti travailliste par Jeremy Corbyn.

Plus tôt cette semaine, l’Institut Tony Blair a appelé Rishi Sunak à “revisiter” l’accord commercial sur le Brexit déjà conclu avec l’UE dans le cadre d’un effort visant à forger des liens économiques plus étroits avec le bloc.