David Metcalfe humilié par son fils Jacob à Emmerdale

Les TEMPS ont été difficiles pour David Metcalfe alors que le commerçant tentait de maintenir son entreprise et ses finances à flot.

Cependant, le propriétaire de l’entreprise Emmerdale est lésé lorsque son propre fils Jacob Gallagher l’humilie.

David Metcalfe sera frappé par un chagrin d’amour majeur[/caption]

Le commerçant apprendra que son fils Jacob a menti à ses amis[/caption]

Pendant ce temps, Leyla traverse également une période difficile[/caption]

David (joué par Matthew Wolfenden) a traversé une période difficile ces derniers mois car il a été gravement touché par la pandémie de Covid-19.

Désireux de s’abaisser à de nombreux bas pour se sauver de la faillite, il a finalement accepté l’aide de son autre moitié, Victoria Sugden (Isabel Hodgins).

Cependant, leur relation a atteint un autre point bas après qu’il l’ait accusée d’un crime qu’elle n’a jamais commis.

Pour aggraver les choses pour David, son fils adoptif Jacob (interprété par Joe-Warren Plant) lui donnera du fil à retordre et l’humiliera.

En arrivant sur ITV, Jacob ment à ses amis et leur dit que le docteur Liam Cavanagh (Jonny McPherson) est en fait son père.

Liam s’est récemment séparé de sa femme – et de la mère biologique de Jacob – Leyla Harding (Roxy Shahidi).

Jacob espère peut-être qu’aucun de ses mensonges ne reviendra à David.

Malheureusement, le propriétaire du magasin surprend plus tard l’ami de Jacob se référer à Leyla et Liam comme la mère et le père de Jacob.

David a le cœur brisé tandis que Jacob est mortifié.

Ailleurs dans les Dales, Leyla est prête pour son propre chagrin d’amour ce Noël après sa séparation d’avec Liam Cavanagh.

Le mariage du couple a atteint le point de non-retour après son overdose de cocaïne et un passage en cure de désintoxication.

Cela faisait suite à une série de moments difficiles dans leur romance, y compris le meurtre de Leanna Cavanagh en juillet 2021.

Leyla a également failli être tuée par le tueur en série Meena Jutla lors d’une confrontation massive plus tôt dans l’année.

Incapable de faire face aux mésaventures qu’ils avaient dû traverser, le couple s’est séparé dans des scènes déchirantes d’Emmerdale.

Et tandis que Liam semble avancer rapidement, Leyla sera isolée des habitants du village de Tug Ghyll.

Les scènes à venir du feuilleton ITV la montreront en train de manger un repas de Noël tragique pour une personne.

Jacob pourra-t-il lui remonter le moral ?

Que fera Jacob pour se rattraper auprès de David ?

Emmerdale est diffusé les soirs de semaine sur ITV.

Les finances de David sont au plus bas[/caption]

Jacob pourra-t-il se rattraper auprès de David ?[/caption]