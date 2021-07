David Menuisier: Wonderful Tonight travaille vers le rêve d’Arc alors que l’entraîneur se délecte de la vie au chantier de West Sussex | Nouvelles de course

L’entraîneur David Menuisier vit le rêve en revenant de la grande cible de Wonderful Tonight dans le Prix de l’Arc de Triomphe.

La fillette de quatre ans, une fille du Havre, était déjà double vainqueur du Groupe 1 avant de fournir à Menuisier un autre jalon dans sa carrière lors de sa réapparition saisonnière le mois dernier – un premier avant-goût du succès de Royal Ascot.

La carrière remarquable de Wonderful Tonight se lit maintenant: cinq victoires en neuf départs, les trois premières victoires venant de la France natale de Menuisier.

C’est sur les pentes verdoyantes du West Sussex que Menuisier, fils d’éleveurs pur-sang lorrains, se sent vraiment chez lui, ayant poursuivi son rêve d’enfant de devenir entraîneur.

Après avoir exercé son métier auprès de grands noms tels que Christiane Head-Maarek en France et Richard Mandella aux USA, Menuisier s’installe au Royaume-Uni – « la plus grande nation hippique du monde », dit-il – pour un dernier apprentissage sous la direction du grand John Dunlop.

« Dès le jour où je suis entré dans ce pays, je me suis senti chez moi, à tort ou à raison », a déclaré Menuisier Sky Sports Racing. « Je n’ai pas regardé en arrière. Pour moi, c’était une progression naturelle de m’établir ici.

« En tant qu’entraîneur, vous voulez gagner toutes ces grandes courses, mais regardez mon environnement, c’est mon bureau.

Image:

Menuisier surveille son équipe au galop dans sa base du West Sussex



« Je me pince tous les jours pour pouvoir vivre mon rêve. Je pense que je suis assez satisfait de ce que j’ai.

« L’après-midi, vous allez aux courses comme un jour de paie, mais les exercices du matin sont vraiment ce que nous aimons.

« Je pense que lorsque vous vivez dans cette situation, vous ne réalisez pas à quel point vous avez de la chance ou de la chance d’avoir affaire à des animaux comme elle [Wonderful Tonight].

« Je suis tombé sur un autre entraîneur la semaine dernière, ils m’ont dit : ‘Très bien joué pour Ascot, tu fais réaliser des rêves. Un rêve pour lequel nous vivons tous.’ J’ai été très ému en entendant ça. »

Image:

David Menuisier trace la route de Wonderful Tonight vers l’Arc en octobre



La volonté de Menuisier de voyager à la recherche du succès s’est longtemps reflétée dans le livre de forme de Danceteria [winner of a Group One in Germany] et la vallée de Moonee [a Group Two winner in Australia].

Après avoir accumulé les milles à gagner à Saint-Cloud, Deauville et Parislongchamp, Wonderful Tonight est rentrée chez elle et a « assommé » son entraîneur au galop.

« Elle a montré des capacités dès le premier jour, mais cela ne veut vraiment rien dire », a déclaré Menuisier. « Cela signifie qu’elle est assez bonne pour gagner une jeune fille quelque part et passer à de meilleures choses, mais il y a une énorme différence entre cela et gagner deux groupes un.

« Elle a tout : la volonté de gagner et la force. Elle est douce mais affirmée. Elle sait ce qu’elle veut dans la vie et cela se traduit par la piste. Elle fait tout activement, c’est une abeille occupée.

Image:

William Buick sourit après que lui et Wonderful Tonight aient franchi la ligne devant dans les Hardwicke Stakes



« Lorsque j’ai vu Wonderful Tonight l’année dernière entre le Prix de Royallieu et les British Champions Fillies & Mares Stakes, elle a eu une éruption et j’étais absolument abasourdi.

« Nous pensions qu’elle avait peut-être eu une course difficile en France parce que le sol était vraiment mauvais, mais quand nous lui avons donné une éruption, elle a absolument volé. Elle est allée si vite, c’était irréel. »

Wonderful Tonight a obtenu son terrain mou préféré lors de sa victoire lors de la Journée des champions à Ascot en octobre de l’année dernière et la pluie est revenue juste à temps pour des conditions similaires lors de la réunion royale du mois dernier.

Bien qu’elle ne soit pas complètement terminée pour sa première manche de 2021, il n’y a pas eu d’attrapage de la star de Menuisier alors qu’elle remportait les Hardwicke Stakes du groupe 2, battant pas moins de quatre vainqueurs de groupe ultérieurs à Broome, Hukum, Japon et Sir Ron Priestley.

« Elle n’était en forme qu’à 85-90%, alors nous nous attendions à ce qu’elle explose », a déclaré Menuisier. « J’ai dit à Chris [Wright, owner]: ‘Je ne dis pas qu’elle ne peut pas gagner, mais je ne sais pas’.

« Cette pouliche, sur un terrain très mou, n’a pas besoin de faire d’efforts quand les autres le font. Même quand elle manque de forme, ça l’y amène car les autres se fatiguent. »

Tous les chemins mènent désormais à Paris, via un retour potentiel à Ascot la semaine prochaine pour le King George.

« Le but ultime est l’Arc, donc nous avons travaillé à rebours de cela et fait des plans possibles », a déclaré Menuisier. « Il s’agit de trouver une course pour améliorer sa condition physique jusque-là. »