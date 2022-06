David Menuisier attend avec impatience le défi du Derby irlandais avec Lionel | Nouvelles de la course

David Menuisier a emmené Lionel à Kempton pour un galop sur l’hippodrome la semaine dernière avant sa candidature à la gloire classique dans le Dubai Duty Free Irish Derby samedi.

Vainqueur des Cocked Hat Stakes à Goodwood, où il est venu d’une position peu prometteuse et a terminé en force, le poulain de Lope De Vega a une chance générale de 10-1 pour la pièce maîtresse de Curragh.

« Tout est en place pour samedi, jusqu’ici tout va bien », a déclaré Menuisier.

« Il continue de se développer et de devenir de plus en plus fort. Il a fait un bon travail jeudi à Kempton et c’était à peu près son dernier morceau et nous étions ravis. Il est en forme, il connaît le travail donc tout va vraiment bien.

« Dans un monde idéal, j’aimerais un terrain bon, bon à mou car c’est un gros cheval. Personnellement, je n’aime pas courir sur un terrain très rapide, surtout quand ils sont encore inexpérimentés. Quand ils vieillissent, ce n’est peut-être pas aussi important, mais quand ils sont encore en train d’apprendre, je trouve qu’ils peuvent être décontenancés et ne pas vraiment comprendre ce qui se passe.

« Je pense que nous allons là-bas en tant que l’un des acteurs majeurs, mais évidemment je suis partial. Je pense que c’est un très bon cheval et la différence entre lui et beaucoup d’autres coureurs est que nous visons cette course depuis un tandis que.

« Nous l’avons tracé avant sa course précédente, ce n’est pas une réflexion après coup, disons-le de cette façon – c’était son plan principal. Nous avons essayé de le faire courir à Lingfield avant Goodwood, mais il était un peu sous le temps. Le plan était toujours de lui donner une bonne pause avant cela et tout s’est déroulé comme prévu. »