LOS ANGELES — L’acteur David McCallum, devenu l’idole des adolescents dans la série à succès « The Man From UNCLE » dans les années 1960 et le médecin légiste excentrique du populaire « NCIS » 40 ans plus tard, est décédé. Il avait 90 ans.

McCallum est décédé lundi de causes naturelles entouré de sa famille à l’hôpital presbytérien de New York, a indiqué CBS dans un communiqué.

« David était un acteur et un auteur doué, apprécié de nombreuses personnes dans le monde entier. Il a mené une vie incroyable et son héritage perdurera à jamais à travers sa famille et les innombrables heures passées au cinéma et à la télévision qui ne disparaîtront jamais », a déclaré CBS dans un communiqué.

McCallum, d’origine écossaise, s’est bien comporté en apparaissant dans les films « A Night to Remember » (sur le Titanic), « The Great Escape » et « The Greatest Story Ever Told » (dans le rôle de Judas). Mais c’est « The Man From UNCLE » qui a fait de l’acteur blond à la coupe de cheveux Beatlesque un nom connu au milieu des années 60.

La série, inspirée par la popularité des livres et des films de James Bond, a débuté en 1964. Elle mettait en vedette Robert Vaughn dans le rôle de Napoléon Solo, un agent d’une escouade secrète et high-tech de combattants du crime dont les initiales signifiaient United Network Command for Law and Mise en vigueur. Malgré la guerre froide, l’agence disposait d’une équipe internationale, avec McCallum dans le rôle d’Illya Kuryakin, l’acolyte russe de Solo.

Le rôle était relativement petit au début, se souvient McCallum, ajoutant dans une interview en 1998 que « je n’avais jamais entendu parler du mot « acolyte » auparavant ».

L’émission a suscité des critiques mitigées, mais a finalement fait son chemin, en particulier auprès des adolescentes attirées par la beauté de McCallum et son caractère intellectuel et énigmatique. En 1965, Illya était un partenaire à part entière du personnage de Vaughn et les deux stars ont été assaillies lors d’apparitions personnelles.

La série a duré jusqu’en 1968. Vaughn et McCallum se sont réunis en 1983 pour un téléfilm nostalgique, « Le retour de l’homme de l’oncle », dans lequel les agents ont été attirés hors de leur retraite pour sauver une fois de plus le monde.

McCallum est revenu à la télévision en 2003 dans une autre série avec une agence connue sous ses initiales – « NCIS » de CBS. Il a joué le Dr Donald « Ducky » Mallard, un pathologiste livresque du Naval Criminal Investigation Service, une agence chargée des crimes impliquant la Marine ou les Marines. Mark Harmon jouait le patron du NCIS.

McCallum a déclaré qu’il pensait que Ducky, qui portait des lunettes et un nœud papillon et avait un oeil pour les jolies femmes, « avait l’air un peu idiot, mais c’était très amusant à faire ». Il a également pris ce rôle au sérieux, passant du temps dans le bureau du coroner de Los Angeles pour avoir un aperçu de la manière dont les autopsies sont menées.

La co-star Lauren Holly s’est adressée à X, anciennement Twitter, pour pleurer : « Tu étais l’homme le plus gentil. Merci d’être toi. » Le marathon « NCIS » du 20e anniversaire annoncé lundi soir comprendra désormais une carte « in memoriam » en souvenir de McCallum.

Largement basé aux États-Unis à partir des années 1960, McCallum était un citoyen américain de longue date, déclarant à l’Associated Press en 2003 : « J’ai toujours aimé la liberté de ce pays et tout ce qu’il représente. Et je vis ici et j’aime voter ici.

En 1963, McCallum faisait partie du grand casting de « The Great Escape » et lui et sa femme, l’actrice Jill Ireland, se sont liés d’amitié avec Charles Bronson, également dans le film. L’Irlande est finalement tombée amoureuse de Bronson et elle et McCallum ont divorcé en 1967. Elle a épousé Bronson en 1968.

« Tout s’est bien passé », a déclaré McCallum en 2009, « parce que peu de temps après, je me suis retrouvé avec Katherine (Carpenter, une ancienne mannequin) et nous sommes mariés très heureux depuis 42 ans. »

McCallum a eu trois fils de son premier mariage, Paul, Jason et Valentine, ainsi qu’un fils et une fille de son deuxième, Peter et Sophie. Jason est mort d’une overdose.

« C’était un véritable homme de la Renaissance : il était fasciné par la science et la culture et transformerait ces passions en connaissances. Par exemple, il était capable de diriger un orchestre symphonique et (si nécessaire) de procéder à une autopsie, sur la base de ses études de plusieurs décennies pour son rôle dans NCIS », a déclaré Peter McCallum dans un communiqué.

En 2007, alors qu’il travaillait sur « NCIS », McCallum a déclaré à un journaliste : « J’ai toujours eu le sentiment que plus je travaille dur, plus j’ai de chance. Je crois aux choses fortuites qui arrivent, mais en même temps, se consacrer à ce que l’on fait est la meilleure façon de s’entendre dans cette vie.