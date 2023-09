basculer la légende Photo d’archives de Richard Drew/AP

LOS ANGELES — L’acteur David McCallum, devenu une idole adolescente dans la série à succès L’homme d’ONCLE dans les années 1960 et était le médecin légiste excentrique du populaire NCIS 40 ans plus tard, est décédé. Il avait 90 ans.

McCallum est décédé lundi de causes naturelles entouré de sa famille à l’hôpital presbytérien de New York, a indiqué CBS dans un communiqué.

« David était un acteur et un auteur doué et aimé de nombreuses personnes dans le monde. Il a mené une vie incroyable et son héritage perdurera à jamais à travers sa famille et les innombrables heures passées au cinéma et à la télévision qui ne disparaîtront jamais », a déclaré un déclaration de CBS.

McCallum, d’origine écossaise, s’en sort bien en apparaissant dans de tels films Une nuit à se souvenir (à propos du Titanic), La grande évasion et La plus grande histoire jamais racontée (comme Judas). Mais c’était L’homme d’ONCLE qui a fait de l’acteur blond à la coupe Beatlesque un nom connu au milieu des années 60.

Le succès des livres et des films de James Bond avait déclenché une réaction en chaîne, avec une prolifération d’agents secrets sur grand et petit écran. En effet, le créateur de Bond, Ian Fleming, a apporté quelques idées comme L’homme d’ONCLE était en cours de développement, selon Jon Heitland L’homme du livre ONCLE.

La série, qui a débuté en 1964, mettait en vedette Robert Vaughn dans le rôle de Napoléon Solo, un agent d’une escouade secrète et high-tech de combattants du crime dont les initiales signifiaient United Network Command for Law and Enforcement. Malgré la guerre froide, l’agence disposait d’une équipe internationale, avec McCallum dans le rôle d’Illya Kuryakin, l’acolyte russe de Solo.

Le rôle était relativement petit au début, se souvient McCallum, ajoutant dans une interview en 1998 que « je n’avais jamais entendu parler du mot ‘acolyte’ auparavant ».

L’émission a suscité des critiques mitigées, mais a finalement fait son chemin, en particulier auprès des adolescentes attirées par la beauté de McCallum et son caractère intellectuel et énigmatique. En 1965, Illya était un partenaire à part entière du personnage de Vaughn et les deux stars ont été assaillies lors d’apparitions personnelles.

La série a duré jusqu’en 1968. Vaughn et McCallum se sont réunis en 1983 pour un téléfilm nostalgique, Le retour de l’homme d’ONCLE» dans lequel les agents ont été attirés hors de leur retraite pour sauver le monde une fois de plus.

McCallum est revenu à la télévision en 2003 dans une autre série avec une agence connue sous ses initiales – CBS’ NCIS. Il a joué le Dr Donald « Ducky » Mallard, un pathologiste livresque du Naval Criminal Investigation Service, une agence chargée des crimes impliquant la Marine ou les Marines. Mark Harmon jouait le patron du NCIS.

McCallum a déclaré qu’il pensait que Ducky, qui portait des lunettes et un nœud papillon et qui avait un oeil pour les jolies femmes, « avait l’air un peu idiot, mais c’était très amusant à faire ». Il a également pris ce rôle au sérieux, passant du temps dans le bureau du coroner de Los Angeles pour avoir un aperçu de la manière dont les autopsies sont menées.

La co-star Lauren Holly s’est adressée à X, anciennement Twitter, pour pleurer : « Tu étais l’homme le plus gentil. Merci d’être toi. » Le 20e anniversaire annoncé précédemment NCIS Le marathon de lundi soir comprendra désormais une carte « in memoriam » en souvenir de McCallum.

La série a progressivement construit un public, pour finalement atteindre la liste des 10 meilleures émissions. McCallum, qui vivait à New York, vivait dans un appartement d’une chambre à Santa Monica lorsque NCIS était en production.

« C’était un érudit et un gentleman, toujours aimable, un professionnel accompli et qui ne laissait jamais passer une blague. Dès le premier jour, ce fut un honneur de travailler avec lui et il ne nous a jamais laissé tomber. Il était, tout simplement, une légende, dit un communiqué de NCIS les producteurs exécutifs Steven D. Binder et David North.

Le travail de McCallum avec ONCLE lui a valu deux nominations aux Emmy Awards, et il en a obtenu une troisième en tant qu’éducateur luttant contre l’alcoolisme dans un drame du Hallmark Hall of Fame de 1969 intitulé Enseignant, Enseignant.

En 1975, il tient le rôle titre dans une éphémère série de science-fiction, L’homme invisibleet de 1979 à 1982, il incarna Steel dans une série britannique de science-fiction, Saphir et Acier. Au fil des années, il est également apparu dans des tournages invités dans de nombreuses émissions de télévision, notamment Le meurtre qu’elle a écrit et Le sexe et la ville.

Il est apparu à Broadway dans une comédie de 1968, Le revers de la médailleet lors d’une reprise en 1999 de Amédée avec Michael Sheen et David Suchet. Il a également participé à plusieurs productions off-Broadway.

Largement basé aux États-Unis à partir des années 1960, McCallum était un citoyen américain de longue date, déclarant à l’Associated Press en 2003 : « J’ai toujours aimé la liberté de ce pays et tout ce qu’il représente. Et je vis ici et j’aime voter. ici. »

David Keith McCallum est né à Glasgow en 1933. Ses parents étaient musiciens ; son père, également nommé David, jouait du violon, sa mère jouait du violoncelle. Quand David avait 3 ans, la famille a déménagé à Londres, où David Sr. a joué avec le London Philharmonic et le Royal Philharmonic.

Le jeune David a fréquenté la Royal Academy of Music où il a appris le hautbois. Il a décidé qu’il n’était pas assez bon, alors il s’est tourné vers le théâtre et a étudié brièvement à la Royal Academy of Dramatic Art. Mais « J’étais un petit blond émacié avec une poitrine creuse, donc il n’y avait pas énormément de parties pour moi », a-t-il commenté dans une interview au Los Angeles Times en 2009.

Après une pause pour le service militaire, il retourne à Londres et commence à travailler à la télévision et au cinéma en direct. En 1957, il apparaît dans Vol sous les armes, une aventure qui se déroule au début de l’Australie, avec une actrice montante, Jill Ireland. Le couple s’est marié la même année.

En 1963, McCallum faisait partie du grand casting de La grande évasion et lui et sa femme se sont liés d’amitié avec Charles Bronson, également dans le film. L’Irlande est finalement tombée amoureuse de Bronson et elle et McCallum ont divorcé en 1967. Elle a épousé Bronson en 1968.

« Tout s’est bien passé », a déclaré McCallum en 2009, « parce que peu de temps après, je me suis retrouvé avec Katherine (Carpenter, une ancienne mannequin) et nous sommes mariés très heureux depuis 42 ans. »

McCallum a eu trois fils de son premier mariage, Paul, Jason et Valentine, ainsi qu’un fils et une fille de son deuxième, Peter et Sophie. Jason est mort d’une overdose.

« C’était un véritable homme de la Renaissance – il était fasciné par la science et la culture et transformait ces passions en connaissances. Par exemple, il était capable de diriger un orchestre symphonique et (si nécessaire) pouvait réellement effectuer une autopsie, basée sur ses décennies. de longues études pour son rôle dans NCIS », a déclaré Peter McCallum dans un communiqué.

En 2007, alors qu’il travaillait sur NCISMcCallum a déclaré à un journaliste : « J’ai toujours eu l’impression que plus je travaille dur, plus j’ai de la chance. Je crois aux choses fortuites qui arrivent, mais en même temps, se consacrer à ce que l’on fait est la meilleure façon de s’entendre dans cette situation. vie. »