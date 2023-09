David McCallum est mort à 90 ans : l’acteur du NCIS décède à l’hôpital alors qu’on se souvient de lui comme d’un « gentleman » en un doux hommage

L’acteur du NCIS David McCallum est décédé à l’âge de 90 ans et ses fans et ses collègues se souviennent de lui.

La star britannique est décédée alors qu’elle se trouvait à l’hôpital presbytérien de New York dans la matinée du 25 septembre.

David, né à Glasgow, en Écosse, est décédé de causes naturelles et il a été entouré de sa famille dans ses derniers instants.

L’acteur chevronné a fêté son anniversaire moins d’une semaine avant sa mort.

David a joué dans la série des années 1960 The Man From UNCLE, une série de fiction d’espionnage.

Il était également dans NCIS – un spin-off de l’émission télévisée JAG – dont la première a eu lieu il y a vingt ans, le 23 septembre 2003.

L’émission CBS est entrée dans sa 20e saison complète cette année.

Il avait été annoncé précédemment qu’il y aurait un marathon du 20e anniversaire du NCIS, et il comprendra désormais une carte « In memoriam » en souvenir de David.

Il était le dernier membre original de la distribution de la série et il incarnait le médecin légiste en chef Donald « Ducky » Mallard.

GENTLEMAN BIEN-AIMÉ

Les producteurs exécutifs du NCIS, Steven D. Binder et David North, ont publié une déclaration concernant leur star de longue date.

Ils ont déclaré : « Pendant plus de vingt ans, David McCallum s’est fait aimer du public du monde entier en incarnant le sage, décalé et parfois énigmatique, le Dr Donald « Ducky » Mallard.

« Mais même si ses fans l’aimaient, ceux qui travaillaient aux côtés de David l’aimaient d’autant plus. »

Ils ont poursuivi : « C’était un érudit et un gentleman, toujours aimable, un professionnel accompli et qui ne laissait jamais passer une blague.

« Dès le premier jour, ce fut un honneur de travailler avec lui et il ne nous a jamais laissé tomber. C’était tout simplement une légende. Il faisait aussi partie de la famille et il nous manquera beaucoup.

Le studio CBS Studios du NCIS a également fait une déclaration commune disant : « Nous sommes profondément attristés par le décès de David McCallum et privilégiés que CBS soit sa maison pendant tant d’années.

« David était un acteur et un auteur doué, apprécié de nombreuses personnes dans le monde entier.

« Il a mené une vie incroyable et son héritage perdurera à jamais à travers sa famille et les innombrables heures passées au cinéma et à la télévision qui ne disparaîtront jamais. »

RIP CANARD

Les fans de NCIS sur X, anciennement connu sous le nom de Twitter, ont été profondément attristés par la perte du personnage préféré des fans, car beaucoup ont réagi.

« Non! Je suis tellement fan de cette émission. Rip, David », a déclaré une personne.

Un autre a ajouté : « David McCallum était la raison pour laquelle j’ai regardé NCIS… RIP. »

« Très triste d’entendre cela. Je suis un grand fan de NCIS et c’était tellement amusant à regarder. Condoléances à tous ceux qui l’ont connu et aimé », a partagé un utilisateur.

Un fan a ajouté : « Je suis vidé. Un autre acteur incroyable est parti. Ducky était l’un de mes personnages préférés dans NCIS ! Repose en paix David McCallum.

Un cinquième a déclaré : « Oh mon Dieu. RIP M. McCallum. Dernièrement, on se souvient de lui sous le nom de Ducky de NCIS, mais il était également sur The Man from Uncle et un producteur accompli.

