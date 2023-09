David McCallum, acteur de « NCIS », est décédé à 90 ans

David McCallum, qui jouait le rôle d’un médecin légiste dans « NCIS », est décédé lundi. Il avait 90 ans.

Le représentant de McCallum a confirmé sa mort à Fox News Digital. Il est décédé de causes naturelles à l’hôpital presbytérien de New York.

« David était un acteur et un auteur doué et aimé de nombreuses personnes dans le monde. Il a mené une vie incroyable et son héritage perdurera à jamais à travers sa famille et les innombrables heures passées au cinéma et à la télévision qui ne disparaîtront jamais », a déclaré CBS. dans une déclaration fournie à Fox News Digital.

David laisse dans le deuil son épouse depuis 56 ans, Katherine McCallum, ses fils Paul McCallum, Valentine McCallum et Peter McCallum, sa fille Sophie McCallum et ses huit petits-enfants.