David Martindale: le patron de Livingston nommé manager du mois de novembre pour la Premiership écossaise | Nouvelles du football

Le patron de Livingston, David Martindale, a été nommé entraîneur du mois de novembre en Premiership écossaise.

Le club est quatrième de la Premiership écossaise – deux points derrière Aberdeen – après une série de résultats impressionnants qui les a vus battre Kilmarnock et les Dons avant un match nul à Hearts.

Lors de leurs six derniers matches, l’équipe de Martindale n’a perdu qu’une seule fois – une défaite 3-0 contre le Celtic – après un impressionnant match nul 1-1 contre les Rangers à Ibrox.

Livingston a remporté sept victoires sur ses 15 matchs disputés cette saison alors qu’il cherche à améliorer sa septième place lors de la dernière campagne.

Martindale, qui a remporté le prix pour la dernière fois en janvier 2021, a déclaré: “Je suis absolument ravi de recevoir ce prix car c’est toujours spécial d’être reconnu pour le succès du club.

“Comme tout le monde le sait, il s’agit très certainement d’une récompense collective et uniquement possible grâce au travail fourni par tout le personnel et les joueurs du club.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Faits saillants de la victoire mouvementée de Livingston sur Kilmarnock, qui a donné le coup d’envoi d’une série impressionnante de résultats en novembre



“Il y a une énorme quantité de travail qui se fait par tout le monde dans les coulisses, qui n’est souvent pas reconnu dans la plupart des clubs de football et nous ne sommes pas différents, donc je suis vraiment ravi que nous ayons tous été reconnus pour le succès que cela a aidé à réaliser sur le parc.

“Je suis ravi et fier d’être celui qui recevra ce prix au nom de tous les autres membres du club de football car, comme je l’ai dit, c’est définitivement une réalisation collective.”

Les matchs confirmés de la Scottish Premiership en direct sur Sky Sports

La Premiership écossaise reprend le 15 décembre après une pause pour la Coupe du monde avec neuf matchs programmés au cours des prochaines semaines.

Sky Sports diffusera jusqu’à 48 matchs en direct de l’élite, ainsi que cinq matches de Premier League féminine écossaise, dont la finale de la Sky Sports Cup entre les Rangers et Hibernian le 11 décembre.

Dimanche 11 décembre : Rangers Women vs Hibernian Women (finale de la Sky Sports Cup), coup d’envoi à 12h30

Jeudi 15 décembre : Rangers vs Hibernian, coup d’envoi à 20h

Samedi 17 décembre : Aberdeen vs Celtic, coup d’envoi à 12h30

Mardi 20 décembre : Aberdeen vs Rangers, coup d’envoi à 20h

Vendredi 23 décembre : Comté de Ross vs Rangers, coup d’envoi à 19h30

Mercredi 28 décembre : Hibernian vs Celtic, coup d’envoi à 20h

Lundi 2 janvier : Rangers vs Celtic, coup d’envoi à 12h30

Dimanche 8 janvier : Motherwell vs Hibernian, coup d’envoi à 13h30

Dimanche 8 janvier : Dundee United vs Rangers, coup d’envoi à 16h

Mercredi 18 janvier : Kilmarnock contre Rangers, coup d’envoi à 20h

Premiership écossaise et SWPL sur Sky Sports

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Tous les détails de Hampden Park après son annonce que Sky Sports diffusera plus de football écossais que jamais auparavant, y compris la Premier League féminine écossaise pour la première fois



Sky Sports – Cette saison, jusqu’à 48 matchs Cinch Premiership seront disponibles sur les chaînes phares de Sky Sports, y compris Sky Sports Football et Sky Sports Main Event, ainsi qu’au moins cinq matchs SWPL. À partir de 2024/25, jusqu’à 60 Cinch Premiership seront en direct sur Sky Sports, en plus de la SWPL.

Sky Sports Nouvelles – Fonctionnant 24 heures sur 24, sept jours sur sept, les fans de football écossais peuvent profiter de la couverture éditoriale continue de Sky Sports News (canal 409) de la Cinch Premiership et de la SWPL tout au long de la saison.

Sky Sports numérique – Suivez toutes les dernières actualités du football écossais sur skysports.com et l’application, y compris des fonctionnalités et des interviews exclusives, ainsi qu’une couverture de blog en direct dédiée, des clips dans le jeu des matchs en direct sur Sky Sports et des temps forts gratuits.

Sky Sport social – Outre la couverture et la visibilité de la ligue sur tous les principaux canaux de médias sociaux de Sky Sports, la chaîne Twitter sur mesure @ScotlandSky continuera d’être la maison de tout le contenu de football écossais sur Sky Sports.

Faits saillants montrent – Connectez-vous chaque semaine pour un tour d’horizon dédié de la Cinch Premiership sur Sky Sports Football.

Pour télécharger l’application Sky Sports, cliquez ici, pour visiter le site Web de Sky Sports, cliquez ici.

Sky Sports est le berceau du football national au Royaume-Uni et en Irlande, avec plus de 400 matchs par saison dans la SPFL, la SWPL, la Premier League, la WSL et l’EFL.