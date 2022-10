David Mann révèle qu’il a secrètement combattu la dépression

La dépression est l’une de ces choses que beaucoup de gens traitent, mais un grand nombre de gens ne discutent pas. Jusqu’à présent, David Mann était l’une de ces personnes.

David Mann compare sa dépression à la “noyade”

Sur Mercredi à venir épisode de “Tamron Hall” Gospel Superstar Tamela Mann et le comédien David Mann partagent un secret profondément personnel qui a mis à l’épreuve leur foi – la bataille cachée de David contre la dépression.

Alors que David a du mal à parler de l’épreuve, dont il n’a jamais parlé auparavant, Tamela décrit comment elle savait que quelque chose n’allait pas, malgré les assurances de son mari que tout allait bien pour lui.

Regardez le clip ci-dessous :

David décrit ce que vivent tant de gens : être dépassés et ne pas savoir comment résoudre le problème. Le fait qu’il en ait parlé se sentant comme une «noyade», quiconque a été sous l’eau dans cette situation sait que c’est l’un des sentiments les plus impuissants et les plus douloureux.

De plus, imaginez à quel point il a dû être difficile de ressentir le poids et la responsabilité de devoir s’assurer qu’il continuait à remplir toutes ses obligations professionnelles et familiales sans se sentir au mieux de sa forme. Nous sommes si heureux que David n’ait pas continué à souffrir en silence et ait plutôt demandé de l’aide.

Au cours de l’épisode, les Manns parlent également à Tamron de leur dernière tournée, qui est devenue une affaire de famille. De plus, Tamela interprétera sa chanson inspirante, “Finished”.

Que pensez-vous de l’admission de David Mann ? Nous espérons que sa transparence pourra aider d’autres personnes qui ont également lutté en silence. La santé mentale est si importante et rien ne compte plus que d’aider nos proches, surtout lorsque des vies sont en jeu.

L’interview est diffusée sur “Tamron Hall” le mercredi 12 octobre (syndicat national, vérifiez les listes locales, www.tamronhallshow.com).