David Letterman plaisante sur le passage “dévastateur” de son fils à l’université

David Letterman partage son expérience de devenir récemment un nid vide.

Letterman, 75 ans, était l’invité de “Jimmy Kimmel Live” de mardi soir, au cours duquel il a fait une blague sur son fils Harry, 18 ans, qui déménageait à l’université.

“Harry est mon fils, et tous les rapports indiquent qu’il va bien”, a-t-il plaisanté à Kimmel. “Ils me disent qu’il est à l’université.”

L’ancien animateur de “Late Show” a noté que la transition d’avoir Harry hors de chez lui n’a pas été facile.

“Je pensais que ce ne serait rien, mais c’est dévastateur”, a-t-il partagé. « Suis-je le seul à ressentir cela ? »

La star de Netflix est ensuite revenue à sa nature comique et s’est souvenue avoir emmené son fils et son “camion de merde” à l’université et avoir transporté un canapé sur trois étages.

“Est-ce vrai?” Kimmel a dit à Letterman.

“Est-ce vrai?” Letterman a répondu à Kimmel en riant. « Ce truc doit être vrai ? »

Letterman a ajouté qu’il était en contact avec Harry depuis qu’il avait déménagé le mois dernier.

“Nous envoyons des textos de temps en temps, et j’ai reçu un texto de lui aujourd’hui. … Pardonnez-moi si je parais un peu trop émotif à ce sujet”, a-t-il dit avant d’ajouter qu’Harry lui avait dit qu’il n’avait pas de cours ce jour-là.

“Je pense que j’en ai pour mon argent ici.”

Plus tard dans l’interview, Letterman a partagé une autre conversation qu’il a eue avec son fils depuis qu’il a déménagé.

“Je l’ai appelé, après une semaine. ‘Salut, Harry. Harry, as-tu déjà rencontré le gamin qui vend de l’herbe ?'”, a-t-il dit. “Et Harry dit:” Je ne peux ni confirmer ni nier. “”

La personnalité de la télévision et son fils ont partagé un lien étroit au fil des ans. En 2019, Letterman a partagé sur “Sunday Today” qu’il avait essayé d’être le meilleur ami de son fils.

“Regardez-moi – combien de temps vais-je encore être là?” a demandé Letterman. “Je veux être le meilleur ami.”

Il a noté qu’il se sentait mieux lorsqu’il était entouré de sa famille. “Le plus en sécurité que j’aie jamais ressenti, c’est quand je suis avec mon fils”, a déclaré Letterman.

Letterman partage Harry avec sa femme Regina Lasko, 61 ans. Le couple s’est marié en 2009. Il était auparavant marié à Michelle Cook en 1968, divorçant dix ans plus tard.