David Lee Roth a refusé l’hommage à Eddie Van Halen lors de sa tournée

Eddie Van Halen (à gauche) et un homme de la région portant des lunettes de soleil (à droite).

Photo-illustration : Vautour ; Photos : Getty Images (Daniel Knighton, Kevin Mazur)

Le comportement de David Lee Roth comme une tête brûlée est à peu près aussi révolutionnaire que les fleurs du printemps, mais même cette anecdote ferait courir le Diable dans l’opposition. Dans un nouveau Pierre roulante profille batteur Alex Van Halen allègue qu’une tournée prévue de Van Halen après la mort d’Eddie Van Halen a été contrecarrée en raison du refus de Roth d’incorporer un segment pour honorer le co-fondateur du groupe. Van Halen a eu l’idée d’explorer une tournée potentielle après avoir eu des conversations positives avec Brian May de Queen, qui a pu poursuivre avec succès les performances live de son groupe après le passage de Freddie Mercury à des décisions de mise en scène créatives et poignantes. Cela a inspiré Van Halen à imaginer quelque chose de similaire pour la tournée. « Ce qui a fait déborder le vase, et je peux être honnête à ce sujet maintenant, c’est que j’ai dit : ‘Dave, à un moment donné, nous devons avoir une reconnaissance très manifeste – pas une révérence – mais une reconnaissance d’Ed dans le concert.’ Si vous regardez comment Queen le fait, ils montrent d’anciennes images », explique-t-il. «Et au moment où j’ai dit que nous devions reconnaître Ed, Dave a fait sauter un fusible. Le vitriol qui en est sorti était incroyable. Van Halen affirme que Roth a trouvé l’idée offensante et a refusé de rendre hommage au virtuose de la guitare.

«Je viens de la rue», poursuit Van Halen. « Tu me parles comme ça, enfoiré, je vais te casser la cervelle. Vous l’avez compris ? Et je le pense vraiment. Et c’est comme ça que ça s’est terminé. Le batteur, qui souffre d’une grave blessure à la vertèbre semblable à celle de Phil Collins, ne pourra plus jamais tourner et reste découragé par le comportement de Roth. « C’est juste, mon Dieu. C’est comme si je ne le connaissais plus », ajoute-t-il. «Je n’ai que le plus grand respect pour son éthique de travail et tout ça. Mais Dave, tu dois travailler en communauté, enfoiré. Ce n’est plus toi seul. Roth a refusé de commenter Pierre roulante. S’éloigner de la responsabilité, dites-vous ?