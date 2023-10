SALEM — David Lee Martig

David est né le 27 août 1943 de Samuel Paul et Kathryn May (Mountz) Martig de Salem, Ohio.

Il est diplômé en 1961 de la West Branch High School et est devenu un producteur laitier de troisième génération. Il a rencontré Dale Ann Paxson et ils se sont mariés le 20 janvier 1968 et ont ensuite élevé quatre enfants et créé une vie à la ferme.

À la fin des années 1970, lui et sa femme achètent la ferme familiale à ses parents. Au fil des années, ils ont agrandi et agrandi la ferme en achetant des terres supplémentaires et en ajoutant et en rénovant les installations. En 2009, ils s’associent à leur fils en créant les Fermes Laitières M&M. En 2012, il a officiellement pris sa retraite de l’exploitation.

David avait une passion pour la culture des cultures, en particulier du maïs. Cela l’a amené à devenir un vendeur de longue date de Pioneer Seed, où il a apprécié les relations qu’il a nouées avec d’autres agriculteurs.

En tant qu’ancien élève du Goshen Good Growers 4-H Club, il a soutenu et encouragé ses enfants tout au long de leurs années 4-H. Il a toujours eu une passion pour la foire de Canfield, travaillant pendant de nombreuses années comme déménageur de personnes et participant à la foire année après année.

Il a participé à de nombreuses activités au cours de sa vie, telles que la Tri-County Milk Cooperative, United Young Farmers, et a été membre du Farm Bureau toute sa vie. Il était notamment impliqué dans le Goshen Center Ruritan Club, dont il était un membre distingué, et il aimait aider à tirer le tracteur. Il a occupé de nombreux postes au sein du club et a contribué à de nombreux projets de service communautaire.

David et Dale Ann aimaient voyager. Certains de leurs voyages comprenaient Hawaï, la Californie et le canal de Panama. Plus tard dans leur vie, ils aimèrent passer leurs hivers en Floride.

David adorait parler d’agriculture à n’importe qui, n’importe où.

Ses parents sont décédés avant lui.

Il laisse dans le deuil son épouse bien-aimée depuis 55 ans, Dale Ann Martig; sa sœur Linda (Richard) Sartwell de Newberg, Oregon ; son frère Keith (Corrine) Martig de Salem; ses enfants, Julie Martig de Minerva, Crist (Yenere) Martig de Salem, Susan Martig de Chicago, Illinois, et Laura Martig de Salem ; petits-enfants Kathryn (Kirk Massey) Blackburn de Grand Junction, Michigan, Zach Norris, Christian, Isabel et Maggie Martig ; ainsi que des neveux et nièces dispersés à travers le pays.

Les amis et la famille peuvent rendre hommage le dimanche 29 octobre 2023, de 15 h à 18 h, au Stark Memorial à Salem, et le lundi 30 octobre 2023, de 10 h à 11 h, à l’église méthodiste unie de Bunker Hill à Beloit. Les funérailles suivront à 11 h le lundi 30 octobre 2023 à l’église méthodiste unie de Bunker Hill à Beloit.

Au lieu de fleurs, des dons peuvent être faits au Goshen Center Ruritan Club, reconnu pour le nouveau projet de terrain de jeu, et envoyés au 18300 Western Reserve Road, North Benton, OH 44449.

27/10/23