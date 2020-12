Le mari de Stella Tennant a parlé franchement de leur mariage des années avant sa mort, disant que le secret de leur mariage de 20 ans était: « Nous voulons que cela fonctionne ».

David Lasnet a également crédité le mannequin de l’avoir « sorti de la dépression » au début de leur mariage, mais a déclaré qu’elle ne connaissait pas la profondeur du soutien qu’elle lui avait apporté.

Il a fait les commentaires dans une interview franche sur leur mariage neuf ans avant sa mort. Tennant s’est séparée de son mari depuis deux décennies, plus tôt cette année.

La top model aristocratique – célèbre pour son style punk androgyne – a été retrouvée morte cette semaine chez eux aux frontières écossaises.

Le photographe né à Paris, M. Lasnet, a décrit sa femme comme « très favorable » et lui a attribué l’amélioration de sa santé mentale après avoir souffert de dépression dans la vingtaine.

Le couple s’est rencontré lorsque Mario Testino l’a embauché comme assistant après avoir été repéré par le créateur de mode emblématique alors qu’il buvait un café devant un café parisien.

David Lasnet et la top model aristocratique Stella Tennant se sont mariés en 1999 à Oxnam, une ville aux frontières écossaises. La paire s’est séparée en août

Stella Tennant est décédée cette semaine quelques semaines seulement après son 50e anniversaire. Sur la photo: dans un tournage avec les filles Jasmine et Cecily

Il a été embauché comme assistant de plateau après avoir refusé l’offre du créateur de modéliser pour lui, demandant plutôt un travail derrière la caméra.

« Et c’est comme ça que j’ai rencontré Stella », se souvient-il dans une interview accordée au New York Times Magazine en 2011.

Tennant a été invité à se préparer pour une séance photo avec Testino à New York et le duo a réussi.

C’était le coup de foudre, se souvient-elle. Ils ont partagé le déjeuner après le tournage.

«David était assis en face de moi. J’étais si nerveuse que le riz tombait de ma fourchette. J’ai dû arrêter de manger », se souvient-elle.

Mais il leur a fallu un certain temps pour se réunir en couple en raison des barrières linguistiques entre Lasnet d’origine française et l’aristocrate britannique Tennant.

«Les six premiers mois ont été très entravés par notre capacité à communiquer les uns avec les autres», a-t-il déclaré précédemment. «Stella m’a appris l’anglais».

Tennant et son mari David Lasnet lors de leur mariage 1999 dans la petite église paroissiale d’Oxnam, Scottish Borders

Tennant est apparue avec ses filles Cecily et Jasmine, alors âgées de neuf et sept ans, pour une campagne H&M en 2010

Lasnet a rappelé que sa santé mentale avait également contribué à ce que la relation immobilière ait pris un départ difficile.

Le photographe, désormais trilingue, a déclaré: «J’ai traversé une période de dépression de 18 à 20 ans.

«Stella m’a vraiment sorti de ça sans le savoir. Elle venait d’un milieu complètement différent et m’était toujours très favorable. À partir de là, tout s’est amélioré.

Lasnet a demandé à Stella d’avoir des enfants avec lui dans les deux mois suivant le début de leur relation. Elle a répondu «pas encore».

Cela a marqué le début d’une relation qui allait durer plus de 20 ans et leur donnerait quatre enfants, Marcel, Cecily, Jasmine et Iris, désormais âgés de 15 à 22 ans.

Le couple s’est marié en 1999 à l’église locale d’Oxnam, en Écosse – la ville natale de Stella.

Leur relation semblait idyllique et ils ont construit une maison heureuse dans leur domaine rural à la frontière écossaise.

Ils ont déménagé dans la maison du 18ème siècle de New York aux États-Unis où Lasnet avait forgé une carrière réussie en tant que photographe tandis que Stella excellait en tant que modèle.

La mannequin était connue pour son look androgyne à son apogée des années 1990 et est devenue une muse pour Karl Lagerfeld. La créatrice de mode a attribué à sa ressemblance avec Coco Chanel.

Le déménagement du couple à travers l’Atlantique a inspiré Lasnet à se recycler et il a étudié pour devenir ostéopathe – un choix de profession dont il se souvient a été déclenché par son fils Marcel qui a développé la coqueluche lorsqu’il était enfant.

Lorsqu’on lui a demandé le secret de la longévité de leur mariage, Lasnet a déclaré: « Eh bien, je pense que nous voulons que cela fonctionne, vous savez?

«Il n’y a rien de mieux que de vieillir ensemble. Et c’est très facile de détruire quelque chose.

« Quand nous avons déménagé ici, la mère de Stella m’a regardé abattre des arbres et a dit: « Oui, il faut 10 minutes pour abattre un arbre et 10 ans pour le voir pousser.

En août, il est apparu que Stella s’était tranquillement séparée de son mari environ 21 ans.

Les voisins ont été choqués par la nouvelle de la scission en disant que, depuis la séparation, David avait apparemment déménagé à Édimbourg, où le couple avait une maison de miaulement, et a continué à travailler comme ostéopathe pendant que Stella avait commencé à monter à cheval.

Dans l’une de ses dernières interviews, Stella s’est déclarée ravie de vieillir gracieusement, en plaisantant que (à la demande de David) elle avait même arrêté de teindre ses cheveux grisonnants.

«Je ne poursuis pas vraiment mon mannequinat de la même manière. S’il veut me poursuivre, c’est autre chose, mais moi tel que je suis. Je ne vais pas teindre les cheveux… Je ne veux pas prétendre être quelque chose que je ne suis pas », dit-elle.

«Je suis incroyablement heureux d’être là où je suis. J’ai mes enfants, mon mari, le travail que j’aime … Je veux dire, qu’y a-t-il vraiment d’autre?

David Lasnet a déclaré que Stella Tennant (photographiée le jour de leur mariage) lui avait appris à parler anglais

Stella Tennant laisse dans le deuil son mari et ses quatre enfants Marcel, Cecily, Jasmine et Iris, âgés de 15 à 22 ans

La nouvelle de sa mort a été confirmée quelques mois seulement après leur séparation et cinq jours seulement après son 50e anniversaire.

Sa famille a déclaré dans un communiqué: « C’est avec une grande tristesse que nous annonçons la mort subite de Stella Tennant le 22 décembre 2020.

«Stella était une femme merveilleuse et une inspiration pour nous tous. Elle va beaucoup nous manquer.

«Sa famille demande que sa vie privée soit respectée. Les arrangements pour un service commémoratif seront annoncés à une date ultérieure.

Sa mort est considérée comme soudaine, mais la police dit qu’il n’y a pas de circonstances suspectes.

Mme Tennant était la petite-fille d’Andrew Cavendish, le 11e duc de Devonshire et de Deborah Mitford, l’un des frères et sœurs aristocratiques bien connus, décédés en 2014.

La mère de Stella était Lady Emma Cavendish, fille d’Andrew Cavendish, le 11e duc de Devonshire, dont le siège est la célèbre maison Chatsworth dans le Derbyshire.

Son premier tournage a fait la couverture du Vogue britannique en décembre 1993, que Mme Tennant a dit plus tard comme étant venu « par accident », et à la fin de cette journée de travail, on lui a demandé de faire une campagne Versace à Paris, qui a fini par devenir la couverture de l’édition italienne.

Mme Tennant est également apparue dans de nombreuses campagnes publicitaires pour Calvin Klein, Chanel, Hermès et Burberry avant de prendre sa retraite en 1998 alors qu’elle était enceinte de son premier enfant.

Elle est ensuite revenue sur la piste et a travaillé sur plusieurs campagnes derrière la caméra.