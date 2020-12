David Lander est décédé à l’âge de 73 ans.

L’acteur de Laverne & Shirley est décédé vendredi vers 18h30 au Cedars-Sinai Medical Center de Los Angeles des suites de complications de la sclérose en plaques.

Il avait lutté contre la maladie pendant 37 ans.

Sa femme Kathy et leur fille, l’actrice Natalie Lander, et son mari étaient à son chevet quand il est décédé, selon TMZ.

David avait travaillé comme ambassadeur de bonne volonté de la National Multiple Sclerosis Society aux États-Unis.

Il était surtout connu pour avoir joué à Squiggy dans la sitcom Laverne & Shirley de 1976 à 1983.







(Image: WireImage)



Son acolyte Lenny, joué par Michael McKean.

David et Michael se sont rencontrés à l’Université Carnegie de Pittsburgh où ils ont développé les personnages.

Ils ont également joué ensemble dans 1941 de Steven Spielberg et dans Used Cars de Kurt Russell.







(Image: Paramount Television / Kobal / REX / Shutterstock)



Le duo a également exprimé les cousins ​​pingouins Henry et Louie dans la série télévisée d’animation Oswald.

David a joué dans un certain nombre d’émissions de télévision et de films, dont The Bob Newhart Show, Barney Miller, Happy Days, Viva Valdez, Married … with Children, Twin Peaks, On the Air, The Weird Al Show, Mad About You, Pacific Blue et The Drew Carey Show.

Il a reçu un diagnostic de sclérose en plaques en 1984 mais ne l’a révélé publiquement qu’en 1999.

