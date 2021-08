David Lammy du Labour se demande pourquoi «l’anglais noir» n’est pas une option sur le recensement

Le député travailliste David Lammy a critiqué l’absence d’une option « anglais noir » dans le recensement de cette année, après avoir découvert que les répondants avaient la possibilité de choisir « l’anglais blanc » comme groupe ethnique.

Le secrétaire à la justice fantôme a remis en question l’absence de la catégorie, après avoir accusé les chefs de recensement de l’Office for National Statistics (ONS) de se lancer dans une « embrouille » sur les options ethniques.

M. Lammy a souligné qu’il existait une catégorie «White English» – ainsi que des options «Black Welsh» et «Asian Welsh» disponibles pour ceux qui vivent au Pays de Galles.

« Pourquoi ne puis-je pas me décrire ou décrire mes enfants comme anglais sur notre formulaire de recensement ? Noir britannique oui, anglais non. Vous pouvez être un anglais blanc, mais vous ne pouvez pas être un anglais noir », a déclaré le député au Horaires de la radio.

L’ONS a affirmé que les preuves ne « soutenaient » pas un changement dans le recensement pour inclure une option noir anglais après avoir effectué un examen des questions d’ethnicité.

Une porte-parole de l’ONS a déclaré: « Après avoir testé différentes options en Angleterre et au Pays de Galles, nous avons recommandé de modifier le questionnaire gallois pour inclure les gallois noirs et asiatiques, aux côtés des britanniques noirs et des britanniques asiatiques. »

Elle a ajouté: « Les preuves n’appuyaient pas un changement pour inclure l’anglais noir en Angleterre. »

M. Lammy avait précédemment mis en doute la capacité du recensement à capturer avec précision la société multiculturelle du Royaume-Uni, demandant sur Twitter : « Pourquoi ne puis-je pas être à la fois noir des Caraïbes et anglais lorsque je suis né à Londres ?

« Pourquoi mes enfants ne peuvent-ils pas être à la fois noirs et blancs et anglais (leur mère est née à Northampton) ? Depuis quand faut-il être blanc pour être anglais ?

Pendant ce temps, M. Lammy a utilisé son Horaires de la radio interview pour condamner le ministre de l’Intérieur Priti Patel pour ne pas avoir soutenu l’équipe d’Angleterre sur sa décision de se mettre à genoux.

Mme Patel a refusé de condamner les spectateurs qui ont hué les footballeurs anglais pour leur position antiraciste et a qualifié la manifestation des joueurs de «politique des gestes».

« Rappelons-nous que prendre le genou est un acte de prière efficace – c’est pourquoi vous prenez le genou comme Martin Luther King l’a fait – pour prier pour un avenir meilleur pour les Noirs dans lequel ils ne subissent plus le racisme qu’ils sont toujours », M. Lammy mentionné.

« Décrire cela comme un geste politique et tolérer les huées était une intervention extraordinaire du ministre de l’Intérieur. »

Lorsqu’on lui a demandé s’il se sentait optimiste quant à l’avenir du Royaume-Uni, le député travailliste a répondu : « J’ai bien peur que non, non » – citant le scandale de Windrush et les échecs de l’incendie de la tour Grenfell.