David Lammy attaque les “mensonges tordus” de l’Empire qui a transformé des millions de personnes en esclaves

David Lammy a attaqué les “mensonges tordus” de l’Empire qui ont transformé des millions de personnes en esclaves, dans l’une des condamnations les plus féroces d’un haut responsable politique britannique.

Le secrétaire d’État fantôme aux Affaires étrangères a lié la honte de la traite des esclaves à l’assaut de la Russie contre l’Ukraine, dans un discours de la conférence travailliste qui a déchiré 40 ans de politique étrangère conservatrice ratée.

M. Lammy a déclaré que ses parents guyanais n’auraient pas cru que “leur fils maigre portant des lunettes de prescription du NHS qui a été arrêté et fouillé dans les rues de Tottenham” pourrait atteindre le poste qu’il occupe.

Et il a expliqué qu’ils seraient “surpris non seulement parce que les députés de l’époque ne me ressemblaient pas, surpris non seulement parce que j’avais à peine voyagé au-delà de la zone 3 de Londres.

“Ils auraient été surpris parce que nos ancêtres savaient ce que c’était que de se voir retirer leur liberté”, a-t-il déclaré.

“Ils ont entendu les mensonges tordus de l’impérialisme alors qu’ils étaient volés de leurs maisons enchaînés et transformés en esclaves.”

M. Lammy a déclaré à la conférence de Liverpool : « Aucun acte d’impérialisme n’est jamais le même.

« Mais l’invasion barbare de l’Ukraine par Vladimir Poutine cette année n’était que le dernier front d’une guerre séculaire entre la démocratie et la dictature. Liberté et assujettissement. Empire et indépendance.

Le secrétaire d’État fantôme aux Affaires étrangères a également averti que “chaque fois que les conservateurs arrivent au pouvoir, ils font reculer notre politique étrangère”.

« Ils ont eu tort dans les années 1980 de soutenir l’apartheid en Afrique du Sud. Ils se sont trompés dans les années 1990 avec leurs interminables querelles dommageables à propos de l’Europe », a déclaré M. Lammy.

« Ils se sont trompés dans les années 2010 lorsqu’ils ont créé un environnement hostile pour la génération Windrush. Et aujourd’hui, ils se trompent encore une fois.

« Couper l’aide alors que des millions de personnes sont confrontées à la famine à travers le monde, ils ont tort. En s’attaquant à la Convention européenne des droits de l’homme, ils ont tort. En sapant l’accord du Vendredi saint, ils ont tort.

M. Lammy a également promis une “dimension verte” à la politique qu’il poursuivra au ministère des Affaires étrangères – en écho à la “dimension éthique” promise par Robin Cook, dans les années 1990.

“Jamais plus nous ne dépendrons des dictateurs des combustibles fossiles”, a-t-il promis, ajoutant : “Nous ferons pression pour que l’action climatique devienne un quatrième pilier des Nations unies”, comme le recommande un examen.

“Nous chercherons à travailler avec des alliés et des partenaires pour créer une nouvelle loi internationale sur l’écocide afin de criminaliser la destruction gratuite et généralisée de l’environnement”, a déclaré M. Lammy.

Il a ajouté : “Contrairement à Liz Truss, qui n’a pas pu dire si la France est une amie ou une ennemie, nous savons que les nations européennes sont parmi nos alliés les plus proches”.

Les travaillistes “renforceraient la coopération avec l’Union européenne avec un nouveau pacte de sécurité pour compléter le rôle de l’Otan”, a ajouté M. Lammy.